URA održala u Budvi prvu javnu raspravu za Stan za sve

Budva, (MINA-BUSINESS) – Građanski pokret URA održao je u Budvi prvu javnu raspravu u vezi sa Zakonom o osnivanju Fonda Stan za sve, kako bi se kroz komunikaciju sa svim zainteresovanim građanima došlo do što boljeg zakonskog rješenja.

Građanski pokret URA je, nakon predaje Zakona o osnivanju Fonda Stan za sve u skupštinsku proceduru i nakon što se on našao na dnevnom redu parlamenta, pokrenuo seriju javnih rasprava o tom aktu, a prva je održana u Budvi.

Iz URA su naveli da je veliki broj građana Budve učestvovao u javnoj raspravi sa svojim konstruktivnim predlozima, koji će kroz amandmane postati sastavni dio predloženog zakona.

Oni su dodali da će nakon Budve nastaviti dalje sa organizovanjem javnih rasprava. Oni su pozvali građane da učestvuju u javnim raspravama, kako bi zajedničkim snagama unaprijedili zakonsko rješenje.

Zakon o osnivanju Fonda Stan za sve predviđa osnivanje državnog fonda sa početnim kapitalom od 20 miliona EUR, koji bi se koristio isključivo za izgradnju stambenih jedinica za sve one građane koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

“Fond bi stanove prodavao po cijeni izgradnje, što bi, prema trenutnim tržišnim cijenama, iznosilo nekih 900 EUR po metru kvadratnom, što je najmanje duplo jeftinije od aktuelnih cijena nekretnina u Crnoj Gori, a svjedoci smo da je to i mnogo više u odnosu na cijene stanova u Podgorici i na primorju”, rekli su iz Građanskog pokreta URA.

Oni su naveli da veliko interesovanje građana za rješavanje tog problema koji pogađa oko 40 hiljada porodica u Crnoj Gori, od čega njih oko 30 hiljada čine podstanari, svjedoči koliko je taj problem značajan i da samim tim zahtijeva široki društveni konsenzus, lišen partijskih kalkulacija i sujeta.

“Otvoreni smo za sve predloge građana i svih ostalih društveno-političkih činilaca, kako bismo došli do što boljeg zakonskog rješenja. Interes građana mora biti na prvom mjestu, zbog čega i očekujemo da Zakon o osnivanju Fonda Stan za sve dobije podršku svih poslanika i poslanica u Skupštini”, zaključili su iz URA.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS