PMF i ETF u finalu

Podgorica, (MINA) – Prirodno-matematički i Elektrotehnički fakultet igraće u finalu Meridianbet Studentske lige košarkaša.

Prirodno-matematički fakultet (PMF) je u dvorani univerzitetskog Sportsko kulturnog centra, u polufinalnom meču, savladao Pomorski fakultet 54:45.

Pomorski fakultet je doživio prvi poraz u ovogodišnjem takmičenju.

U pobjedničkom timu istakli su se Radović sa 16 i Maraš sa 15 poena, dok je u poraženom timu Velimirović bio najefikasniji sa 14 poena.

Elektrotehnički fakultet (ETF) je nastup u finalu izborio pobjedom protiv Ekonomskog fakulteta rezultatom 50:31.

Najzaslužniji za trijumf bio je Knežević sa 17 poena.

U poraženom timu dvocifren je bio samo Rašović sa deset poena.

Biće to repriza finala iz 2023. godine, u kojem je PMF bio uspješniji.

