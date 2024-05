BS: Crna Gora potvrdila opredjeljenje da bude dio demokratskog svijeta

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je glasanjem za Rezoluciju o Srebrenici još jednom potvrdila opredjeljenje da bude dio demokratskog i razvijenog svijeta, kazali su iz Bošnjačke stranke (BS).

Oni su pozdravili usvajanje Rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se uspostavlja Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine, smatrajući da ona predstavlja globalni iskorak u pravcu uspostavljanja kulture sjećanja na genocid u Srebrenici i prevencije genocida.

„Vjerujemo da će ova Rezolucija podstaći kritičko suočavanje sa prošlošću u regiji, na bazi utvrđenih činjenica, kao preduslovu za postizanje trajnog mira i uspostavljanje jedino ispravnog etičkog odnosa prema genocidu u Srebrenici i genocidu uopšte“, kaže se u saopštenju.

U BS smatraju da je važno da se kroz obrazovni sistem i na druge prikladne načine, kontinuirano radi na podizanju kolektivne svijesti o genocidu kao neprihvatljivom modelu rješavanja konflikata.

„Ali i o neprihvatljivosti negiranja i relativizacije genocida, te glorifikacije ratnih zločinaca osuđenih za djelo genocida“, dodaje se u saopštenju.

Iz BS su rekli da, sa potpunim uvjerenjem da ni jedan narod ne može biti genocidan, kao i da ova Rezolucija to ni u jednom svom dijelu ne implicira, „ne samo da potvrđujemo taj stav, već pozivamo na njegovu punu promociju“.

„Crna Gora je glasanjem za ovu Rezoluciju još jednom potvrdila opredjeljenje da bude dio demokratskog i razvijenog svijeta“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS