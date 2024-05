Britanski mediji u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je studijsku posjetu predstavnika renomiranih medija sa tržišta Velike Britanije, među kojima su britanski National Geographic Traveller, Sainsbury’s Magazine, Arcadia Magazine i The Scotsman.

U toku petodnevne posjete Crnoj Gori, koja je realizovana u periodu od 16. do 20. maja, novinari su imali priliku da obiđu različite turističke lokalitete, o kojima će pisati u narednom periodu.

Novinarka Amy Bonifas, koja piše za Sainsbury’s Magazine, iskazala je posebno zadovoljstvo gastro ponudom Crne Gore, čija je raznolikost oduševila.

“Zaista sam željela da probam tradicionalna crnogorska jela pošto pretežno pišem o hrani. Nevjerovatni morski specijaliteti, koziji i njeguški sir, priganice i med, te odlična vina – sve to je tako odlična mješavina raznovrsnih ukusa. Posebno ću pamtiti restoran sa podvodnim vinskim podrumom i odličan obilazak pećine sa veoma zabavnim i dobro informisanim vodičem“, rekla je Bonifas.

Ona je kazala da je iznenadila zanimljiva istorija Prijestonice Cetinje i ljepota Bokokotroskog zaliva.

„Već planiram da se vratim ovdje sa suprugom na planinarenje i rafting na Tari”, dodala je Bonifas.

Ovom prilikom iz NTO su ukazali na značaj koji studijske posjete medija imaju za promociju destinacije.

“Zaista nam je veliko zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo novinare ovako značajnih medija, koji ukupno imaju preko tri miliona čitalaca na mjesečnom nivou. Trudili smo se da im pokažemo najzanimljivije turističke lokacije, koji će im biti inspiracija za njihove članke o našoj destinaciji. Nemjerljiv je značaj studijskih posjeta medija, gdje novinari direktno mogu da osjete autentičnost destinacije i to prenesu svojoj publici”, poručili su iz NTO.

U okviru intenzivnih aktivnosti na tržištu Velike Britanije, NTO je početkom maja imala priliku da ugosti i novinarku prestižnog magazina The Guardian, Camil Sophie Bell-Davies.

Tokom boravka u destinaciji, ta britanska novinarka je posjetila Herceg Novi, poluostrvo Luštica, stare gradove na primorju, Perast, Gospu od Škrpjela, NP Lovćen, ali i uživala u vožnji žičarom na potezu Kotor – Lovćen, kao i u krstarenju Skadarskim jezerom.

“Ovo je bila zaista lijepa proljećna posjeta Crnoj Gori koja je uključila sve, od zanimljivih karnevala i zabavnog programa, do pješačkih tura, obilaska skrivenih plaža i maslinjaka. Stari gradovi su me oduševili, a planine su savršene i kategorija za sebe”, kazala je Bell-Davies.

Kako je navela, ovo putovanje joj je pružilo inspiraciju za zanimljive članke koji će čitaoce uputiti u ljepotu i raznolikost Crne Gore.

The Guardian je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih britanskih magazina, koji na mjesečnom nivou broji oko 18,5 miliona čitalaca na mjesečnom nivou u Velikoj Britaniji. Imajući u vidu čitanost magazina, očekuje se da će ova posjeta doprinijeti unaprijeđenju imidža i daljem pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije na tržištu Velike Britanije i širom svijeta.

Podršku studijskoj posjeti britanskih novinara su pored NTO pružile i lokalne turističke organizacije Kotora i Prijestonice Cetinje, hoteli Heritage Grand Perast By Rixos, Hyatt Regency Kotor Bay, kao i Nacionalni parkovi (NPCG), Kotor Cable Car, Lipska pećina i restoran Ćatovića Mlini, dok su organizaciju studijske posjete britanske novinarke magazina The Guardian podržale lokalne turističke organizacije Bara, Budve i Kotora, hoteli Avala Resort&Villas, Stara Čaršija, Hyatt Regency Kotor Bay Resort i Agape u Baru, Farma Morić, Kotor Cable Car, kao i agencija Montenegro Tourist Service.

