DPS: Glasanje o Rezoluciji o Srebrenici rezultat odgovornog odnosa političke scene

Podgorica, (MINA) – Glasanje za Rezoluciju o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama (UN), rezultat je odgovornog odnosa ukupne političke scene Crne Gore u namjeri da se zauzme odgovoran stav u procesu suočavanja s prošlošću, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije rekli su da pozdravljaju odluku Vlade o glasanju za Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, iako je, kako su kazali, učinjen presedan jer, kako se naveli, po tako važnom pitanju Crnu Goru na Generalnoj skupštini nijesu predstavljali ni premijer ni predsjednik države.

„Vjerujemo da je ova odluka Vlade rezultat odgovornog odnosa ukupne političke scene Crne Gore u namjeri da se zauzme odgovoran stav u procesu suočavanja s prošlošću i omogući sadašnjim i budućim generacijama da na tim temeljima nastave da razvijaju dobrosusjedske odnose“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS su rekli da je očigledno postignut, „makar i prećutni konsenzus“ svih političkih subjekata o zauzimanju jasnog stava i osudi genocida u Srebrenici.

„Takva odluka Vlade još jedna je potvrda ispravnosti politike koju je u Crnoj Gori trasirao DPS. I čini nas ponosnim što su – suštinski ili deklarativno, i naši najveći politički protivnici danas na pozicijama onoga što su tekovine naše partije“, navodi se u saopštenju.

DPS će, kako se dodaje, bilo da djeluje iz vlasti ili opozicije, nastaviti da bude glavni promoter građanskih, prozapadnih i evroatlantskih vrijednosti.

„Kako bi Crnu Goru nastavio da usmjerava ka sigurnoj i prosperitetnoj budućnosti i društvu najrazvijenijih država svijeta“, dodaje se u saopštenju.

