DNP: Rezolucija o Srebrenici doživjela fijasko

Podgorica, (MINA) – Rezolucija o Srebrenici doživjela je potpuni fijasko u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ocijenili su iz Demokratske narodne partije (DNP).

Portparolka te partije Jovana Todorović rekla je da UN broji 193 članice i da je na današnjoj Generalnoj skupštini glasala 171 država.

Ona je kazala da su samo 84 države glasale za, 68 država bilo je uzdržano, a 19 država protiv Rezolucije.

“Dok 22 države nijesu glasale, a to znači da ukupno 109 država nije glasalo za Rezoluciju ili 56,5 odsto članica UN nije glasalo za. Možemo zaključiti da nije glasalo za dvije trećine svjetske populacije”, kazala je Todorović.

Ona je rekla da, iako je cilj bio da za Rezoluciju glasa preko 100 država, uz neviđene pritiske od Njemačke, ipak je većina država odoljela, kako je navela, pokušaju revizije istorije.

Todorović je kazala da je Crna Gora nažalost među 84 države koje su glasale za Rezoluciju.

“Posebno je frustrirajuće što se Njemačka obrazlažući Rezoluciju pozvala na Crnu Goru i njene sramne amandmane od kojih je jedan modifikovan, a drugi odbijen, čime je država upotrijebljena kao kama za prvi udar na Srbiju”, dodala je Todorović.

Tim činom, kako je rekla, vlada Milojka Spajića se upisala u najcrnje stranice crnogorske istorije “proglašavajući i Crnu Goru za genocidnu državu”.

“DNP u potpunosti razumije nezadovoljstvo građana i njihova najavljena okupljanja zbog današnjeg glasanja Crne Gore”, kazala je Todorović.

Ona je rekla da će predsjedništvo DNP-a u narednih nekoliko dana upoznati javnost o daljim potezima.

