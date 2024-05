Stvaraju uslove za funkcionisanje službi na graničnom prelazu Luka Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćaja i pomorstva dogovorila su aktivnosti za stvaranje uslova za funkcionisanje graničnih službi na graničnom prelazu Luka Bar u cilju priprema za uspostavljanje trajektne linije Ankona-Bar-Drač.

Na sastanku održanom u Luci Bar konstatovano je da je odlukom o otvaranju graničnih prelaza za međunarodni pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj otvoren granični prelaz Luka Bar za međunarodni pomorski saobraćaj. Na sastanku je konstatovano i da je odlukom o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja Luka Bar određena za međunarodni pomorski saobraćaj.

Tema sastanka, održanog u organizaciji ministarstava unutrašnjih poslova i saobraćaja i pomorstva, bila je utvrđivanje dinamičkog plana obezbjeđenja uslova na graničnom prelazu Luka Bar za međunarodni pomorski saobraćaj u cilju uspostavljanja trajektne linije Ankona-Bar-Drač, odnosno Drač-Bar-Ankona, od 3. jula.

„Dogovorene su aktivnosti za stvaranje uslova za funkcionisanje graničnih službi na prelazu Luka Bar. Usaglašene su mjere i aktivnosti koje će preduzeti svi nadležni organi u cilju blagovremenih priprema za otvaranje te trajektne linije na graničnom prelazu Luka Bar“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici Uprave policije – Granične policije, Uprave carina, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Lučke kapetanije Bar predstavili su korisničke zahtjeve – tehnički, prostorni uslovi, IT uvezivanje, računarsku i drugu opremu, radi efikasnijeg funkcionisanja, a operatori u Luci Bar – Port of Adria Bar i Port of Bar su se obavezali da će, saglasno Zakonu o graničnoj kontroli, preduzeti aktivnosti kako bi granični prelaz bio uređen i opremljen za bezbjedno obavljanje kontrole.

„Opština Bar će u realizaciji ove ideje pružiti podršku u dijelu njihovih nadležnosti. Ministarstva unutrašnjih poslova i saobraćaja i pomorstva, Barska plovidba, uprave policije, carina i pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, te Lučka kapetanija Bar blagovremeno će obaviti neophodne kadrovske i tehničke pripreme za izvršavanje obaveza povodom uspostavljanja ove trajektne linije“, navodi se u saopštenju.

Uspostavljanje te trajektne linije doprinijeće unapređenju turističke privrede, turističkom ponudom i dostupnošću Crne Gore pomorskim putem.

Na sastanku su učestvovali predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova i saobraćaja i pomorstva, Barske plovidbe, Granične policije, uprava carina i pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Lučke kapetanije Bar i operatora u Luci Bar – Port of Adria Bar i Port of Bar.

