Stabilnost i kredibilnost glavni preduslovi inteziviranja ekonomske saradnje Crne Gore i Italije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stabilnost i kredibilnost su glavni preduslovi inteziviranja dalje ekonomske saradnje koja između Crne Gore i Italije već postoji, kazala je italijanska amdasadorka Andreina Marsela na sastanku sa predsjednikom Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Slobodanom Mikavicom.

Iz UPCG su kazali da je tema sastanka bila aktivna uloga tog udruženja u unapređenju i daljem razvoju ekonomskih odnosa Crne Gore i Italije.

“Tom prilikom potvrđena je apsolutna spremnost UPCG, krovne i reprezentativne poslodavačke organizacije, da aktivno podstiče i podržava sve oblike privredne saradnje Crne Gore i Italije koja je planirana u narednom periodu”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, ocijenjeno da potencijali i otvorenost Crne Gore, kao i zainteresovanost biznis zajednice, predstavljaju snažan podsticaj za dalje intenziviranje i jačanje ukupnih ekonomskih veza – naročito u oblasti energetike i infrastrukture, a zatim i proizvodnje hrane, informacionih tehnologija i turizma.

“U tom dijelu, posebno je istaknut projekat energetskog kabla, kao svojevrstan prvi infrastrukturni most Crne Gore i regiona sa Italijom i Evropskom unijom (EU), koji je 2019. godine, posredstvom italijanske Terne, uspješno stavljen u upotrebu i predstavlja pravi primjer dobre prakse i za druge oblasti saradnje dvije zemlje”, navodi se u saopštenju.

Marsela je, kako se dodaje, naglasila da su stabilnost i kredibilnost glavni preduslovi inteziviranja dalje ekonomske saradnje koja između Crne Gore i Italije već postoji.

Kako je saopšteno, za Crnu Goru važno je da se koncentriše na obnovljive izvore energije, a preduzeća na pravovremenu i što kvalitetniju pripremu za ulazak na tržište EU koje nosi brojne obaveze i nova pravila poslovanja, kao i veliku konkurenciju.

Mikavica je istakao da strateška saradnja crnogorskih sa italijanskim kompanijama ima važnu ulogu u daljem privrednom i, posebno, infrastrukturnom razvoju Crne Gore koja svoju budućnost vidi upravo u EU.

Na tom putu, kako se dodaje, UPCG će i dalje biti podrška za sve procese usmjerene na uspješan nastavak postojeće i razvoj buduće saradnje, imajuću u vidu sve instrumente koje EU stavlja na raspolaganje Crnoj Gori – naročito predviđeni Plan rasta za Zapadni Balkan, koji može dati dodatni inpuls prirodnoj saradnji crnogorskih i italijanskih kompanija.

Na sastanku je, kako se navodi, razgovarano i o značaju i potrebi održavanja Biznis foruma Italija – Crna Gora, na najvišem institucionalnom i privrednom nivou, što bi predstavljalo zamajac i dodatni impuls jačanju saradnje dvije zemlje.

“Imajući u vidu status UPCG, zajednički je konstatovano da Unija ima proaktivnu ulogu i da ovom događaju pruži aktivan doprinos i kroz aktivnosti povezivanja italijanskih privrednika i investitora sa predstavnicima crnogorskih institucija i organizacija i privatnog sektora”, kaže se u saopštenju.

Iz UPCG su rekli da su na sastanku učestvovali i predstavnici crnogorske poslovne zajednice koji su predstavili specifične sektorske potencijale, potvrdili otvorenost za saradnju sa Italijom i ukazali na mogućnosti novih partnerstava.

“UPCG je pozdravila i podržala uspostavljanje posebne Komisije za unapređenje odnosa sa Italijom, koju je Vlada Crne Gore nedavno osnovala”, kaže se u saoopštenju.

Za UPCG, kako se dodaje, Komisija je tijelo od naročitog značaja za buduća strateška planiranja i sprovođenje projekata u ključnim segmentima saradnje, posebno za oblasti koje su prioritetne i od interesa kako za razvoj privrede, tako i ukupan napredak dvije države.

