Budućnost dobila i drugi duel

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas u Podgorici ekipu SC Derbija 90:82 i poveli 2:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je prvi međusobni duel dobila 91:75.

SC Derbi je gotovo 30 minuta bio u vođstvu, imao je prednost i od 11 poena u drugoj četvrtini.

Budućnost se u finišu trećeg dijela u potpunosti vratila u meč i preokrenula.

U posljednjih deset minuta bilo je 74:74.

Utakmicu je prelomila serija 8:0 kojom je Budućnost povela 82:76.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mekinli Rajt sa 28, Jogi Ferel je ubacio 19, a Andrija Slavković 13 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji je bio Tomislav Ivišić sa 25 koševa.

Naredni duel na programu je u nedjelju.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS