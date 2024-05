Nova sezona MPCFL startuje 28. jula

Podgorica, (MINA) – Nova sezona Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) počeće 28. jula, predviđeno je Kalendarom takmičenja za jesenji dio sezone 2024/25, koji je danas usvojio Izvršni odbor, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da će Druga liga početi 10. avgusta.

Prvi dio naredne sezone u Drugoj ligi završava se 1. decembra, dok će posljednje kolo MPCFL biti odigrano 7. decembra.

Odlučeno je i da redovna Skupština Fudbalskog saveza bude održana 4. jula u Podgorici.

“Izvršni odbor usvojio je zahtjev Fudbalskog kluba Arsenal za finansijsku pomoć u izgradnju reflektorskog osvjetljenja na stadionu u Tivtu”, stoji u saopštenju sa sjednice Izvršnog odbora.

Usvojena je i Odluka o sprovođenju preregistracije igrača Fudbalskog saveza, koja će početi 25. juna i trajati do 10. avgusta 2024. godine.

