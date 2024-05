Rukometaši bez vize za SP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore nije dobila specijalnu pozivnicu za nastup na Svjetskom prvenstvu u januaru naredne godine, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je Svjetska rukometna federacija (IHF) odlučila da specijalnu pozivnicu uruči Švajcarskoj.

Izvršni odbor odluku je donio “uzimajući u obzir više faktora, uključujući i sportske zasluge, nakon eliminacije od Slovenije u baražu poslije izvođenja sedmeraca, kao i komercijalne razloge, jer je ostvarila najveći domet nakon detaljne analize”.

Evropska rukometna federacija (EHF) je ranije u pismu dostavljenom IHF-u navela da je Crna Gora na osnovu plasmana sa EVropskog prvenstva prva na listi zamjena, nakon čega su bile Švajcarska, Srbija, Gruzija i Farska Ostrva.

Rukometni savez je zvanično tražio vajld-kard, Crna Gora je bila najbolje plasirana ekipa od svih koje su je tražile, ali na kraju poziv je uručen reprezentaciji u kojoj se i nalazi sjedište IHF-a.

Crna Gora je u baražu dva puta poražena od Italije, koja će na velikim takmičenjima nastupiti nakon 27 godina pauze.

