Podgorica, (MINA) – Švajcarska podržava razvojni put Crne Gore, poručio je švajcarski ministar vanjskih poslova Injacio Kasis.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za crnogorskim kolegom Filipom Ivanovićem u Podgorici.

Kasis je kazao je da njegova, ujedno i prva posjeta švajcarskih zvaničnika Crnoj Gori.

On je rekao da njegovom posjetom žele da pošalju signal da su zainteresovani za saradnju i da podržavaju razvojni put Crne Gore.

Kasis je rekao da je izuzetan napredak koji je Crna Gora ostvarila u ekonomskoj sferi i u kontekstu jačanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

On je kazao da je sa Ivanovićem razgovarao o aktuelnim globalnim dešavanjima, podršci Ukrajini.

Kasis je zahvalio Crnoj Gori na učešću u mirovnim inicijativama.

Ivanović je rekao da su razgovor i posjeta Kasisa potvrda obostrane posvećenosti da dvije države zajednički rade na daljem razvoju bilateralne saradnje i međudržavnih odnosa, kao i da jačaju politički dijalog na visokom nivou.

On je kazao da su odnosi Crne Gore i Švajcarske veoma dobri i prijateljski, i da dvije države dijele demokratske, evropske vrijednosti.

Ivanović je kazao da Crna Gora cijeni podršku Švajcarske razvojnom putu države.

“Reforme koje sprovodimo u okviru evropske agende doprinose sveukupnom napretku crnogorskog društva, a Švajcarska, u duhu naših partnerskih odnosa, u kontinuitetu pruža podršku ostvarenju naših vanjsko-političkih prioriteta”, dodao je Ivanović.

On je kazao da su se na sastanku osvrnuli i na dinamiku bilateralnih kontakata.

“I posebno pohvalili održavanje političkih konsultacija, uz očekivanje da do kraja ove godine bude održana još jedna runda razgovora između dva ministarstva vanjskih poslova”, rekao je Ivanović.

On je kazao da ekonomska saradnja predstavlja značajan segment sveukupnih odnosa dvije zemlje.

Ivanović je rekao da to potvrđuje i činjenica da je Švajcarska među tri najveća strana investitora u Crnoj Gori tokom poslednjih pet godina.

On je kazao, da su u tom kontekstu, razgovarali i o daljoj promociji Crne Gore kao investicione destinacije i modalitetima bližeg povezivanja biznis zajednica dvije države.

“S tim u vezi sam istakao da važnu ulogu ima švajcarsko-crnogorska privredna komora osnovana prije godinu dana, kao i da su unapređenje poslovnog ambijenta i privlačenje stranih investicija među prioritetima Vlade”, dodao je Ivanović.

On je rekao da su na sastanku pohvalili i saradnju u domenu unutrašnjih poslova, posebno u oblasti borbe protiv kriminala.

“I saglasili se da je u brojnim oblastima moguće osnažiti kontakte i dodatno unaprijediti saradnju”, kazao je Ivanović.

On je naveo da tu, prije svega, misli na oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, naročito prateći dobru saradnju sa međunarodnim organizacijama koje imaju sjedište u Švajcarskoj, kao što je Evropska organizacija za nuklearna istraživanja.

Ivanović je rekao da je jedna od tema razgovora bila i saradnja Švajcarske i NATO-a, koja se u duhu politike vojne neutralnosti, kako je dodao, odvija u oblastima praktične saradnje, u skladu sa zajedničkim ciljevima.

On je kazao da su Crna Gora i Švajcarska povezane i kroz značajnu crnogorsku dijasporu koja je jako dobro integrisana u okviru švajcarske države.

