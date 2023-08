Tužilaštvo provjerava da li postoji krivična odgovornost povodom događaja u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović zatražila je da postupajući tužilac preduzme sve neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi potpunog rasvjetljenja svih činjenica događaja u Kolašinu, koji je prijavila M.Ž.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva saopštili su da je Begović zatražila da se preduzmu sve mjere radi rasvjetljenja svih činjenica tog događaja, a posebno onih koje se odnose na nastanak tjelesne povrede kod M.Ž, i u vezi sa tim eventualnog postojanja krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Kako su kazali, Begović je odluku donijela nakon analize izvještaja postupajućeg tužioca, predmeta Suda za prekršaje, kao i policijskih spisa koji se odnose na događaj koji je Kolašinka prijavila protiv stranog državljanina.

„Begović će kontinuirano pratiti rad nadležnog državnog tužilaštva u tom predmetu“, navodi se u saopštenju.

