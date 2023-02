Traže mišljenje AZLP-a o davanju uvida u potpise podrške

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) tražila je mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka (AZLP) o tome da li je davanje uvida u potpise podrške kandidatima za predsjednika u skladu sa zakonom, rekao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je danas DIK da im hitno, u skladu sa zakonom i međunarodno prihvaćenim standardima, omogući uvid u sve segmente izbornog procesa, uključujući potpise na osnovu kojih se vrši potvrđivanje kandidatura za predsjednika države.

Mugoša je portalu RTCG kazao kako je dio članova DIK-a skeptičan da li je inicijativa CDT-a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

On je naveo da na prethodnim izborima nije postojala zvanična odluka DIK-a da se to pravo omogući, već je uvid vršen na osnovu odobrenja tadašnjeg predsjednika.

“Kako rasprava na sjednici nije išla u pravcu donošenja pozitivne odluke u smislu omogućavanja uvida u potpise, predložio sam da se uputi dopis AZLP-u kako bismo dobili tumačenje da li je uvid u potpise u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti“, naveo je Mugoša.

Kako je kazao, njegov lični stav je da taj zakon treba tumačiti tako što bi se posmatračima omogućio uvid u potpise birača.

Mugoša je dodao da je to u skladu i sa međunarodnim izbornim standardima u toj oblasti.

“Ipak, kako je Komisija kolegijalno tijelo koje odlučuje većinom glasova, dužan sam poštovati taj zaključak Komisije, pa je zahtjev za mišljenje AZLP-u već upućen“, rekao je Mugoša.

