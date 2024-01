Traganje za istinom o nesreći na Bioču i dalje bez rezultata

Podgorica, (MINA) – Predstavnici nevladine organizacije (NVO) „Voz neprebola – Bioče 2006“ i nakon 18 godina od željezničke nesreće zahtjevaju istinu, poštovanje pravde i zakona, a preživjelim putnicima i porodicama preminulih da se omogući zdravlje i dostojanstvo.

Preživjeli putnik Vesko Vlahović rekao je na konferenciji za novinare da je istina o željezničkoj nesreći na Bioču „na ivici izumiranja“.

„Traganje za istinom, pravdom, zdravljem i dostojanstvom nije dalo očekivane rezultate. Mi 18 godina tragamo za istinom i prisutni smo sa dokumentima i dokazima, ali institucije po nama na to ne reaguju na adekvatan način, čak su nam u Tužilaštvu rekli da im to nije u interesu“, naveo je Vlahović.

On je rekao da je porodicama nastradalih putnika, kao i preživjelima, istina primarna, prenosi PR Centar.

„Hoćemo zdravlje i dostojanstvo, to svima treba da bude jasno. Posljedice tog udesa su za nas doživotne. Doživotan je i neprebol porodicama nastradalih putnika“, rekao je Vlahović.

Prema njegovim riječima, u proteklom periodu imali su sastanke sa predstavnicima vlasti, ali se sve završavalo na tome.

Predsjednik NVO „Voz neprebola – Bioče 2006“ Goran Vojinović kazao je da je u Crnoj Gori najteže dokazati “ono što svi znaju”.

On smatra da je presuda za željezničku nesreću na Bioču najveća bruka i sramota države, njenih instutucija, pravosuđa, ali i svih onih koji su činili i čine političku elitu Crne Gore.

“Tužilaštvo nam je dostavilo odgovor da nema interes da obnovi postupak za ono što se desilo na Bioču. Odgovor svih pitanja na ovo je interes, lični interes iznad svega – istine, pravde, ljudskosti, dostojanstva i na kraju zakona“, naveo je Vojinović.

On je upitao nadležne “čemu strah, ignorisanje, kršenje svih pravila i zakona.“

„Tražimo od vas odgovore, a vaš lični interes je iznad pravde i zakona, preko kojih štitite ubice i zločince. Kakva je ovo zemlja koja ubija svoje građane, a ubice štiti kršeći prije svega sve one ljudske i sve druge postulate, norme i zakonitosti koje svaka država mora poštovati“, kazao je Vojinović.

On je upitao nadležne i zašto nemaju interes da se sudski postupak obnovi, kao i zašto imaju strah, „štite kriminalce i ubice.“

Vojinović je rekao da je sramno što su u tome učestvovale najviše državne institucije.

„Za istinu na Bioču ne trebaju EUROPOL i Skaj /Sky/ aplikacije. Ne trebaju dokazi Agencija za nacionalnu bezbjednost. Ne trebaju međunarodne arbitraže. Samo relevatni dokazi koje dostavljamo, nepristrasno tužilaštvo, fer suđenje i poštovanje zakona. Zar puno tražimo“, rekao je Vojinović.

On je poručio da od nadležnih ne traže sažaljivanje, već da se poštuju vladavina prava, pravda i zakon.

„U slučaju Bioča protkani su i očigledno prisutni svi najteži oblici protivzakonitog djelovanja, kao što su krađa, korupcija, zloupotreba službenog položaja, organizovani kriminal i ona najteža – ubistvo i zločin“, kazao je Vojinović.

On je dodao da je u ponedjeljak planirano obilježavanje nesreće u Bijelom Polju, u pet do 12, i u istom terminu u utorak na Bioču.

