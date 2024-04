Todorović: Hapšenje Katnića i Lazovića novi dokaz ispravnog puta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Hapšenje bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića predstavlja još jedan dokaz ispravnog puta Crne Gore prema vladavini prava i evropskim integracijama, saopštili su iz Demokratske narodne partije (DNP).

Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, uhapsilo je jutros Katnića i Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

„Povodom hapšenja Katnića i Lazovića, DNP poručuje da taj čin predstavlja još jedan, novi dokaz ispravnog puta Crne Gore prema vladavini prava i evropskim integracijama“, navodi se u saopštenju DNP-a.

Portparolka DNP-a Jovana Todorović rekla je da tokom tog puta više neće biti nedodirljivih kad je riječ o pravnoj državi Crnoj Gori, i da više niko ne može biti iznad zakona.

„DNP ukazuje na činjenicu da je bilo krajnje vrijeme da Crna Gora ne samo deklarativno, već i konkretno dokaže Evropi, kao svom krajnjem cilju, da su promjene na nivou države i zaista pokrenute na našem evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Todorović je navela da je krajnje vrijeme da svi organi vlasti otvaraju jednu novu stranicu afirmacije pravne države čime se, kako je dodala, jasno označava iskorak Crne Gore ka evropskim narodima i standardima.

„Ali i iskorak prema bezbjednosti svih građana države, koji imaju pravo da im se dokaže da upravo oni predstavljaju okosnicu cjelokupnog društva, dostojnu uvažavanja, uz nove dokaze da država ne može pripadati pojedincima nego narodu ove zemlje“, rekla je Todorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS