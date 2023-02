Tim za traganje i spašavanje ide u Tursku

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore donijela je odluku o upućivanju u Tursku tima za traganje i spašavanje iz ruševina, koji broji 18 vatrogasaca-spasilaca i pet pripadnika Direktorata za zaštitu i spašavanje.

Ta odluka donijeta je danas, na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade.

U Informaciji o upućivanju tima za traganje i spašavanje navodi se da je Vlada Turske uputila zahtjev za pomoć, preko Mehanizma za civilnu zaštitu Unije, NATO i Ujedinjenih nacija radi spašavanja stanovništva od zemljotresa, koji je pogodio tu državu.

„Zbog traganja i spašavanja iz ruševina Vlada Turske je tražila međunarodnu pomoć u vidu lakog, srednjeg i teškog tima za traganje i spašavanje iz ruševina, kao i medicinske timove i opremu“, piše u informaciji.

Navodi se da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), u saradnji sa opštinskim službama zaštite i spašavanja i uz saglasnost opština i vatrogasaca-spasilaca, pripremilo tim za traganje i spašavanje iz ruševina – light USAR, koji broji 18 vatrogasaca-spasilaca i pet pripadnika Direktorata za zaštitu i spašavanje.

U Informaciji piše da je Direktorat za zaštitu i spašavanje timu obezbijedio radni kombinezon, vatrogasni pojas, zaštitni šlem, radne rukavice, radnu obuću, vreće za spavanje, komplete za pružanje prve pomoći, kape, vunene rukavice, sredstva za komunikaciju – TETRA radio stanice, dva modema i dron.

„Radi operativnosti timu je potrebno obezbijediti zimske jakne, pododijela (aktivni veš), pamučne trenerke, torbu sa ljekovima i sredstvima za dezinfekciju i hirurške rukavice, bankovnu karticu sa iznosom od 10 hiljada EUR za vođu tima i neograničen mobilni internet za menadžment tima (pet osoba)“, navodi se u usvojenom dokumentu.

Dodaje se da je, takođe, potrebno obezbijediti i osiguranje članovima tima.

Transport će se izvršiti Turkish Airlines-om do Istanbula.

U Informaciji se navodi da je Direktorat za zaštitu i spašavanje informisao Ministarstvo zdravlja o potrebi pripreme i slanja medicinskih timova.

„Međutum, dobili smo informaciju da nijesu u mogućnosti da pošalju pomoć u vidu doktora i nižeg medicinskog osoblja“, piše u dokumentu.

Južni dio Turske, 26 kilometara istočno od Šekerobe, u blizini granice sa Sirijom, rano jutros pogodio je snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale.

Nekoliko stotina zgrada je srušeno i mnogi ljudi su zarobljeni.

Zemljotres je pogodio deset gradova, uključujući Gaziantep, Kahramanmaras, Hatai, Osmanije, Adijaman, Malatja, Sanliurfa, Adana, Dijarbakir i Kilis.

