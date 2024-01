Svako odlaganje izbora VDT-a kockanje sa evropskom perspektivom

Podgorica, (MINA) – Svako odlaganje izbora vrhovnog državnog tužioca (VDT) bilo bi kockanje sa evropskom perspektivom Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice i ambasadora Slovačke u Podgorici Borisa Gandela.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku istakao da su osnovni ciljevi 44. Vlade reforme pravosudnog i antikorupcijskog zakonodavstva, zatvaranje poglavlja 23 i 24 i ekonomske reforme.

„U ovom periodu postignuta su važna pravosudna imenovanja, izabran je sedmi sudija Ustavnog suda, tri člana Sudskog savjeta i predsjednik Sudskog savjeta, a preostalo je izabrati VDT-a“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to veoma značajno za reforme i evropske integracije, jer vd stanje otežava borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i otežava rad Specijalnog državnog tužilaštva koje je ključna institucija u toj borbi, o čemu svjedoče prestižna međunarodna priznanja.

“Svako odlaganje izbora VDT-a bilo bi kockanje sa evropskom perspektivom Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju kabineta navodi se da su, takođe, usvojeni i važni reformski zakoni koji se tiču borbe protiv korupcije i pranja novca, i to zakoni o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i o igrama na sreću.

„U toj oblasti je Slovačka pružala značajnu pomoć, a usvojen je i budžet kojim se, između ostalog, povećava minimalna penzija“, dodaje se u saopštenju.

Koprivica je zahvalio na podršci koju Slovačka pruža Crnoj Gori.

Gandel je, kako je saopšteno, čestitao na cjelokupnom dosadašnjem radu i dodao da bi bilo izuzetno značajno izabrati VDT-a u susret održavanju Međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije (EU).

To bi, smatra on, bio dobar signal i veoma pozitivan učinak za Crnu Goru.

Gandel je podsjetio da je Slovačka država koja je najbrže ispunila uslove za pristupanje EU.

On je kazao da Slovačka može značajno pomoći Crnoj Gori i da je proširenje EU strateški cilj i same Slovačke.

Gandel je rekao da iskreno vjeruje da Crna Gora, ako nastavi ovim putem, ima velike mogućnosti da završi proces pristupanja EU i prije 2030. godine

Kako je saopšteno, sagovornici su istakli dobre odnose Slovačke i Crne Gore, prožete istorijskim i kulturološkim vezama i naglasili pozitivne inicijative grupe „Prijatelji Zapadnog Balkana“, čiji je Slovačka član.

„Izrazili su želju za produbljivanjerm dobre saradnje i zajedničkog političkog djelovanja, koje se može samo intenzivirati u budućnosti i dogovorili nastavak produktivne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

