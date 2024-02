Spriječeno krijumčarenje tekstila vrijednosti oko 14,7 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina spriječili su, u saradnji sa graničnom policijom, krijumčarenje preko 2,3 hiljade komada neprijavljene odjeće i obuće, vrijednosti oko 14,7 hiljada EUR.

Iz Uprave carina je saopšteno da je neprijavljeni tekstil pronađen prilikom detaljne kontrole teretnog vozila srbijanskih registarskih oznaka, nakon ulaska u Crnu Goru.

Kako se navodi, kamion je ciljanom kontrolom prvenstveno zaustavljen na graničnom prelazu Dracenovac, a od graničnog prelaza, uz zajednicku pratnju carine i policije, roba je dopremljena do carinske ispostave u Rožajama gdje je izvršen detaljan pregled.

“Pregledom je utvrđeno da nije prijavljena veća količina tekstilne robe, procijenjene vrijednosti oko 14,7 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su rekli da je u ovom slučaju izrečena zaštitna mjera trajnog oduzimanja neprijavljene robe.

“O svim okolnostima obaviješten je nadležni tužilac, a osoba koje je upravljala kamionom, privedena je i saslušana, i do daljnjeg zadržana“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je to sprečavanje krijumčarenja tekstila samo jedna u nizu svakodnevnih aktivnosti koje zajedničkim i koordinisanim radom sprovode carina i policija.

