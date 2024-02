Spajić – Varhelji: Vrata EU široko otvorena za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Vrata Evropske unije (EU) široko su otvorena i Crna Gora je spremna da to iskoristi, poručeno je sa susreta predsjednika Vlade Milojka Spajića i evropskog komesara za susjedstvo i proširenje Olivera Varheljija.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, sagovornici su ocijenili da se već nakon četiri mjeseca mandata 44. Vlade, a na temeljima ostvarenih rezultata, stvaraju uslovi za zatvaranje privremenih mjerila, što je cilj Crne Gore, ali i EU.

Varhelji je poručio da je Crna Gora najnapredniji kandidat i da je očekivanje svih u EU da se napravi korak naprijed, čemu je Evropska komisija (EK) snažno posvećena.

„Poruka je veoma jasna, vrata EU su široko otvorena“, kazao je Varhelji.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je kandidat koji je najviše napredovao, uprkos tome što su propuštene određene prilike posljednjih godina.

Varhelji je poručio da je sada prilika da se to nadoknadi.

„Stav EK je jasan, ukoliko ste spremni i ako ostvarujete rezultate, vrijeme je za narednu fazu integracija, zatvaranje poglavlja kako bi postali članica EU. Jednom kad prođemo kroz privremena mjerila, stvari mogu ići mnogo brže“, istakao je Varhelji.

U tom kontekstu je, kako je rekao, i osmišljen novi Plan rasta, kao novi mehanizam podrške u pripremi za članstvo.

„Spajić je iskazao spremnost da napravimo dodatne i odlučujuće iskorake prema članstvu u EU. Politički konsenzus i spremnost za napretkom na putu integracije garantuju da će se sa željenim reformama nastaviti“, navodi se u saopštenju.

On je istakao i da su čvrsta podrška i ohrabrenja iz Brisela podsticaj da se još snažnije ide ka EU.

Spajić je kazao da je u ovom trenutku cilj pripremiti zakonska rješenja, koja su ključni preduslov za napredak u poglavljima 23 i 24.

On je rekao da očekuje da će tokom marta biti jasnih pomaka kada je u pitanju izrada ključnih zakona i strategija u oblasti pravosuđa.

„Izrada Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, zaokruživanje seta medijskih zakona, kao i druge preostale aktivnosti koje vode do ispunjenja privremenih mjerila“, naveo je Spajić.

Crna Gora je, kako je naglasio, ohrabrena pozitivnim momentumom.

„Ovo je prilika koju ne smijemo propustiti“, istakao je Spajić.

Sagovornici su se saglasili da je Plan rasta velika šansa za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u jedinstveno evropsko tržište.

Crna Gora, kako je poručio Spajić, ima ambiciju da se što prije priključi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) što će, kako je ocijenjeno, donijeti značajne benefite građanima i privredi.

Sastanku su prisustvovali ministri Maida Gorčević, Anđela Jakšić Stojanović, Filip Radulović i Saša Mujović.

