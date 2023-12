Spajić uputio telegram saučešća povodom masovnog ubistva u Pragu

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić uputio je telegram saučešća predsjedniku češke Vlade Petru Fijali povodom masovnog ubistva koje se dogodilo na Karlovom univerzitetu u Pragu.

Spajić je u telegramu naveo da, u svoje i u ime Vlade Crne Gore, izražava najdublje saučešće porodicama žrtava, Vladi i građanima Češke, a povrijeđenima je poželio brz oporavak.

„Svjesni da nema riječi saosjećanja i podrške koje bi mogle ublažiti bol zbog gubitka voljenih, naše misli su sa porodicama stradalih, kao i sa svim građanima i građankama prijateljske Češke“, poručio je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS