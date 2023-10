Spajić: Početak popisa odgođen za 30. novembar

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas donijela odluku o odgađanju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori za 30. novembar, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je, na konferenciji za novinare nakon konstitutivne sjednice Vlade, rekao da neće biti nikakvih dodatnih troškova i da to odlaganje ne predstavlja bilo kakav problem za budžet i finansije države.

„U tom periodu daćemo sve od sebe da ispravimo sve nedostake koje možemo da uočimo, prvenstveno dva koja se najviše potencijaraju, a jedan od njih je nedostatak softvera“, naveo je Spajić.

On je dodao da će, uz broj popisnice, matični i broj lične karte, svako moći da provjeri šta je unešeno, tako da popisivači ne bi mogli da zloupotrijebe svoju funkciju.

„Taj softver krenuće da se radi vrlo brzo. Druga stvar je dodavanje opozicionih članova u popisne komisije“, kazao je Spajić.

On je rekao da će razgovarati sa nacionalnim vijećima manje brojnih naroda i da će se sresti sa predstavnicima nevladinog sektora i drugim zainteresovanim stranama.

Spajić je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da popis nije bio tema sastanka sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

“Pretpostavljam da je tako minorne teme, kao što je popis u nekoj državi, ne interesuju. To je tehnička stvar, koja je stvarno izdignuta na neki nevjerovatan, samo na Balkanu poznat nivo”, naveo je Spajić.

On je poručio da će pokušati iskreno da pristupe razgovorima sa svim zainteresovanim stranama, uključujući opoziciju i pokušati da deblokiraju sav taj mehanizam.

“Ne bih išao na plan B, želim da plan A uspije, želim da se bojkot ne desi i da svi zajedno dođemo do zadovoljavajućeg rješenja”, naglasio je Spajić.

Upitan da pojasni kako su planirali da uključe predstavnike opozicije u popisne komisije, kada su one već formirane, on je kazao da postoje neke opcije koje su i dalje na stolu.

„Mislim da predsjednici opština, uz saglasnost Monstata, mogu da dodaju dodatne članove popisnih komisija. To je jedan brzi mehanizam, koji bi omogućio opozciji da u svim opštinama ima svoje predstavnike u popisnim komisijama“, rekao je Spajić, navodeći da je to jedna od ideja.

On je, odgovarajući na pitanje kako će riješiti nedostatak popisivača, naveo da je ključni problem bio da su mnoge partije obeshrabrivale popisivače, čak ih pozivale da se ne prijavljuju.

„Ukoliko bi došlo do dogovora, pretpostavljam da bi se taj problem riješio“, kazao je Spajić.

Na pitanje koji od 17 zahtijeva koje je podnijela Demokratska partija socijalista mu je prihvatljiv, on je rekao da će na sastanku sa njima razmotriti sve njihove zahtjeve.

Upitan da prokomentariše saopštenje Ambasade Sjedinjenih Država u kojem su naveli da nova Vlada treba da bude odgovorna prema zacrtanim ciljevima i da su zabrinuti da bi stranke koje istorijski ne podržavaju te ciljeve mogle spriječiti napredak države, Spajić je kazao da je 44. Vlada apsolutno evroatlantska, u svakom smislu te riječi.

“Vidjeli ste sporazum koji smo potpisali, tako da mislim da su stvari jasne”, naveo je Spajić.

On je podsjetio da se danas sastao sa Fon der Lajen, navodeći da je to prvi zvanični sastanak njegovog tima sa predstavnicom najbližeg i najbitnijeg spoljnopolitičkog partnera Crne Gore.

„Mislim da postoji velika podrška za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) i velika nada i očekivanje da će se napraviti novi zamajac u pristupanju EU“, kazao je Spajić.

On je najavio da će poslije svake sjednice Vlade biti održana konferencija za novinare.

