Spajić: Izvještaj EK polazna osnova za reformske procese

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore predstavlja objektivnu sliku stanja i dobru polaznu osnovu za dalje djelovanje Vlade, kazao je premijer Milojko Spajić.

Kako je saopšteno iz Vlade, ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa uručila je Spajiću Izvještaj EK.

On je istakao da Izvještaj predstavlja objektivnu sliku stanja i ujedno dobru polaznu osnovu za dalje djelovanje Vlade.

“Sa pažnjom ćemo razmotriti sve ocjene i preporuke kako bi odlučnim djelovanjem dali novi zamajac procesu intergacije i reformskim procesima za evropsku perspektivu Crne Gore”, poručio je Spajić.

Popa je rekla da se EU nada da bi prošlonedjeljni izbor nove Vlade mogao označiti prekretnicu u pogledu pristupanja Crne Gore Uniji.

“Pozdravljamo deklarisanu posvećenost crnogorskih vlasti da ostvare brze rezultate u reformama povezanim sa EU. Godišnji izvještaj EK daje važne smjernice u tom pravcu”, kazala je Popa.

Sastanku je prisustvovala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

