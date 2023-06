Spajić: DPS i URA neće biti u Vladi

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) neće formirati vladu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i Građanskim pokretom(GP) URA, poručio je predsjednik i nosilac izborne liste PES-a, Milojko Spajić.

On je na konferenciji za novinare, na pitanje sa kim bi pravili vlast, odgovorio da se jasno izjasnio s kim neće u koaliciju – sa DPS-om i GP URA.

Odgovarajući na pitanje da li bi Evropska unija (EU) prihvatila koaliciju PES-a sa koalicijom Za budućnost Crne Gore, rekao da je to “pitanje za sjutra“.

Spajić je kazao da su večeras tu da slave jednu stvarno veliku, istorijsku pobjedu.

„Milsim da se u Evropi nije nikad desilo da vanparlamentarna stranka, koja postoji od avgusta prošle godine, pobijedi na izborima, i to one koji su uzurpirali sve resurse države, DPS u prošlosti i URA upravo sad“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, jutro je pamentnije od večeri.

„Ako je neko kritičar ili na suprotnom polu od grupacije koju ste pomenuli, od Nove srpske demokartije i Demokratske narodne partije, to sam ja“, kazao je Spajić.

On je poručio da su najbitniji programski principi.

„Moramo vidjeti ko se slaže sa našim programskim

principima, ko su ljudi koju hoće da sprovedu program Evropa sad 2, koji hoće da Crna Gora što prije uđe u EU, da pomognu poreske reforme koje smo najavili“, dodao je Spajić.

On je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da je 95 odsto posla ostvarivanje planova i obećanja koje su dali u predizbornoj kampanji, a ne politički dio i pravljenje vlade.

„Očekujemo da će oni koji budu sa nama u Vladi dati sve od sebe da zajednički ostvarimo rezulatate za sve građane Crne Gore“, istakao je Spajić.

On je kazao da je ovo velika pobjeda za PES.

„0d statusa vanparlamentarne stranke za manje od godinu postali smo najveća stranka u Crnoj Gori, i to uprkos svim pritiscima i zloupotrebi državnih resursa i svemu čemu ste svjedočili ovih dana“, rekao je Spajić.

On je naveo da su ostvarili dobar rezultat i da očekuju da se vlada što prije formira.

„Nećemo se ponijeti u ovoj pobjedi. Razgovaraćemo sa svima koje dijele našem vrijednosti“, dodao je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS