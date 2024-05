Odlučno sprovođenje strukturnih reformi ključno za bržu ekonomsku konvergenciju regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odlučno sprovođenje strukturnih reformi ključno je za bržu ekonomsku konvergenciju Crne Gore i regiona, poručeno je na Ekonomskom i finansijskom dijalogu Evropske unije (EU) sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Ekonomski i finansijski dijalog održan je danas u Briselu, pod okriljem evropskog komesara za ekonomiju Paola Đentilonija.

Iz CBCG rekli su da je na Ekononskom i finansijskom dijalogu učestvovala i guvernerka CBCG Irena Radović.

Navodi se da se Ekonomski i finansijski dijalog održava jednom godišnje i predstavlja sastanak visokih zvaničnika zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU sa predstavnicima zemalja članica Unije, Evropske komisije (EK) i Evropske centralne banke.

Kako se navodi, na današnjem sastanku razmatrana je ekonomska situacija i aktuelni izazovi u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Dodaje se da su na sastanku razmatrane i smjernice evropskih partnera za vođenje fiskalne, ekonomske i socijalne politike tih zemalja, a sa ciljem podsticanja rasta i postupnog prilagođavanja ekonomskim kriterijumima za pristupanje EU.

“Istaknuto je da je u uslovima i dalje visoke neizvjesnosti podstaknute ratom u Ukrajini, održavanje ekonomskog i finansijskog dijaloga od velikog značaja u kontekstu definisanja adekvatnih politika usmjerenih na snaženje otpornosti i unapređenje ekonomskog rasta nacionalnih ekonomija”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, zemlje Zapadnog Balkana se, u cilju ubrzanja ekonomskog oporavka i bržeg napretka ka članstvu u EU, ohrabruju da iskoriste finansijsku podršku predviđenu Planom rasta za ovaj region, koja je uslovljena izradom i ispunjavanjem godišnjih reformskih agendi.

“Odlučno sprovođenje strukturnih reformi ključno je za bržu ekonomsku konvergenciju Crne Gore i regiona”, poručeno je sa sastanka u Briselu.

Radović je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo ocjenama evropskih partnera da je bankarski sektor u Crnoj Gori stabilan, i da je ostvaren značajan napredak na planu usaglašavanja domaće regulative iz oblasti bankarstva sa relevantnim EU direktivama.

„CBCG je posvećena procesu evropskih integracija kao ključnom koraku ka jačanju crnogorske ekonomije i konvergenciji sa EU. Nastavljamo sa implementacijom reformske agende, kako bi preporuke naših evropskih partnera bile realizovane u što kraćem roku“, kazala je Radović.

Iz CBCG su rekli da se Radović sastala sa predsjednikom Evropskog savjeta za plaćanja, Havijerom Santamarijom.

Dodaje se da je na sastanku razgovarano o aktivnostima u vezi sa proširenjem geografskog područja SEPA na Crnu Goru, čime bi se unaprijedio crnogorski finansijski ekosistem, podstakle ekonomske integracije i olakšala prekogranična plaćanja za građane i privredu.

Radović je na tu temu, kako se navodi, razgovarala i sa zvaničnicima u EK.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS