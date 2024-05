U četvrtak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Dio Tološa oko Groblja u Tološima, Zgrada u ulici Milana Raičkovića i naselje oko nje (moguća kratkotrajan isključenja)

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i Ulica Trifuna Đukuć,dio Toka, Kami, Naselje ispred Mupa u Ulica Nikole Tesle,Ulica 9 Crnogorske Brigade i Ljubotinjskih Junaka

-u terminu od 8:00 do 15 sati: naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča i Vojvođanske

Podgorca/Tuzi

-u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta -u terminu od 09 do 15 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 17 sati:Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja),kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, i dio Orje Luke

-u terminu od 07 do 19 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja),Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 08 do 15 sati:dio Suka,dio Grba,dio Komunice, Dobro Polje

Cetinje -u terminu od 8:30 do 18 sati: Lastva Čevska

-u terminu od 08 do 12 sati: Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk, Košuta -u terminu od 12 do 15 sati: Obzovica

Nikšić – u terminu od 08 do 15:00 sati: Kuside, Stari Dvori,Presjeka,Riđani,Bukovik, Krstac

Plužine -u terminu od 08 do 15 sati:Šćepan Polje

-u terminu od 08 do 18 sati:Dio Plužina, Ul. Baja Pivljanina, Ul. Lazara Sočice, Rosulja, Samački Hotel

Budva

-u terminu od 09 do 11 sati: dio naselja Pržno

-u terminu od 8:30 do 14 sati: Zgrade subnora

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Pinješ 2 / Kosovska ulica i okolina, dio naselja Gornji Štoj, od skretanja za Adu Bojanu do crkve Sv.Nikole, dio naselja Đerane iza Doma Zdravlja(ulica 28. decembra

-u terminu od 8:00 do 12 sati:dio naselja Beogradskog naselja u donjem Štoju

Bar

-u terminu od 8:30 do 15 sati: stambene zgrade preko puta Vatrogasne Službe , Ulica Požarevačka, Pekara Montenegro, Apeteka Bella Dona, Stambeni Blok oko apoteke Bella Dona

– u terminu od 08 do 12 sati: Perčobići, Kamenolom, Zib.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Šetalište -od Fakulteta za pomorstvo do Sente – u terminu od 09 do 12 sati: Autokamp- Opareni Brijeg – u terminu od 8:30 do 12:30 sati:Lastva Grbaljska-područje oko restorana “Šebelj” i hotela “Aruba” – u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Dobrota (od Doma zdravlja do Kavalina), Sveta Vrača, Sveti Stasije, Ljuta, Orahovac, Dražin Vrt, Perast, Risan, Vitoglav, Strp, Lipci, Ledenice, Krivošije, Dragalj

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli,Bijela -Žager

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30:Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,Kolektor,dio naseljaTalumai Tunel Tifran-Opština Berane,Dio sela Goražd, dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Prisoja,Selo Zagorje-Opština Berane(101 potrošač)

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci,dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dosuđe- Gusinje,Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa-Opština Gusinje

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Komarača,Meteh,Jara i Babino Polje

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak – u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće,Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč

-u terminu od 09 do 12 sati: Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS