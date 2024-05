Upis u vrtiće počinje 23. maja

Podgorica, (MINA) – Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2024/25. godinu, počinje 23. maja i trajaće do 15. juna, saopšteno je na sastanku predstavnika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) i predškolskih ustanova.

Iz MPNI su kazali da je na sastanku bilo riječi o izazovima sa kojima se suočavaju najbrojnije predškolske ustanove uoči predstojećeg upisa.

“Iako je, kroz izgradnju novih vrtića napravljen korak ka rasterećenju kapaciteta, nedovoljno prostora je još uvijek jedan od najvećih izazova javnih predškolskih ustanova, naročito u Podgorici i na primorju”, kaže se u saopštenju.

Predstavnice MPNI su, kako se navodi, saopštile da Ministarstvo aktivno radi na poboljšanju uslova boravka u vrtićima i pronalaženju rješenja za proširenje kapaciteta prebukiranih predškoslkih ustanova, kako bi se stvorili uslovi da se vaspitno-obrazovni proces odvija nesmetano i kvalitetno.

Dodaje se da su predstavnice ukazale na posvećenost Ministarstva stvaranju boljih uslova za boravak djece, kroz nabavku novog namještaja koji će dočekati mališane već od naredne školske godine.

Iz MPNI su rekli da će detalji upisa u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2024/25. godinu biti objavljeni narednih dana.

