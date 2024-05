Podgorica, (MINA) – Stav Vlade je da sjever mora biti valorizovan, poručio je potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade, Dragoslav Šćekić.

On je predvodio delegaciju Vlade u radnoj posjeti opštini Berane.

Delegaciju su, kako je saopšteno iz Vlade, činile ministarke prosvjete, nauke i inovacija i rada i socijalnog staranja, Anđela Jakšić Stojanović i Naida Nišić sa saradnicima i direktor Direktorata za putnu infrastrukturu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, Miroslav Mašić.

Na sastanku sa predsjednikom opštine, Vukom Todorovićem, predstavnici Vlade razgovarali su o prioritetima koji uključuju valorizaciju sjevera Crne Gore, poboljšanje saobraćajne infrastrukture i podršku razvoju obrazovanja i sporta.

„Imamo veliku misiju da ulažemo u sjever. Stav 44. Vlade je da sjever mora biti valorizovan“, poručio je Šćekić.

On je kazao da su Berane jedna od značajnih opština na sjeveru i da se posebna pažnja treba posvetiti razvoju i unapređenju infrastrukture u toj opštini.

„Dostupnost Berana je od velikog značaja, pa iz tog razloga u budućem periodu moramo još intenzivnije raditi na poboljšanju saobraćajne infrastrukture“, dodao je Šćekić.

On je rekao da je Ministarstvo sporta spremno da u potpunosti rekonstruiše staru halu sportova pod Jasikovacem.

„Želimo da je prilagodimo paraolimpijskom sportu, odnosno planiramo da izgradimo novi objekat koji će služiti ne samo paraolimpijcima za pripreme i takmičenja već i građanima Berana i drugim sportistima“, dodao je Šćekić.

On je kazao da u budžetu imaju novac za taj projekat.

„U budućem periodu takođe planiramo izgradnju malih sportskih teren, a rekonstrukciju i adaptaciju postojećih. Trenutno radimo na izgradnji sportskih terena u okviru osnovnih škola „Radomir Mitrović” i Polica“, naveo je Šćekić.

Todorović je, kako je saopšteno, naglasio važnost podrške Vlade u stvaranju boljih uslova za mlade i stanovnike Berana.

On je, govoreći o migraciji stanovništva, odnosno mladih ljudi iz Berana, rekao da je uvjeren da će se u budućem periodu, uz podršku Vlade, stanje u Beranama popraviti i da će mladi imati bolje šanse za zaposlenje i život u gradu.

Todorović je naglasio da je za Berane i ostale sjeverne opštine značajan novoizgrađeni put preko Bjelasice, Lubnice-Kolašin.

On je na sastanku govorio i o projektima opštine koji su na pragu realizacije, među kojima su, kako je dodao, zapadna tribina gradskog stadiona, obaloutvrda, saobraćajnica od ulice Dušana Vujoševića do Škole “Vuk Karadžić”, izgradnja vodovoda na Buču, izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode.

Nišić je, kako se navodi, istakla važnost unapređenja ekonomske situacije u Beranama, s posebnim fokusom na borbu protiv nezaposlenosti i podršku teže zapošljivim kategorijama.

Kako je dodala, njihov fokus je na reformi Zavoda za zapošljavanje.

„I kreiranju dodatnih usluga koje će pospješiti položaj za teže zapošljive kategorije iz naših krajeva, otvaranje dnevnih boravaka za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, licenciranje drugih usluga kroz dnevne boravke kao što su pomoći u kući odraslim i starim osobama”, dodala je Nišić.

Jakšić Stojanović najavila je ulaganja u obrazovnu infrastrukturu.

„Ovog ljeta u Osnovnoj školi (OŠ) „Vuk Karadžić” radiće se totalna rekonstrukcija objekta, i ulaganje će iznositi preko milion EUR. U ponedjeljak je potpisan ugovor za projektovanje novog vrtića u Beranama, što znači da očekujemo početak radova na na novom objektu već u toku ove godine“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ona je navela da je raspisan tender za rekonstrukciju krova za beransku gimnaziju procijenjene vrijednosi radova od 290 hiljada EUR.

„Takođe, u OŠ „Vukašin Radunović”, područno odjeljenje Buče, rekonstruisaće se krov, radovi će biti realizovani u toku ljeta, čija procijenjena vrijednost iznosi oko 80 hiljada EUR“, dodala je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, u završnoj fazi je priprema dokumentacije za dugo očekivanu fiskulturnu salu u školi „Radomir Mitrović”.

„U toku ljeta biće rekonstruisano jedno područno odeljenje u okviru škole „Vladislav Rajko Korać”, vrijednosti od oko 40 hiljada EUR“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da su sve osnovne i srednje škola u Beranama opremili najsavremenijom digitalnom opremom.

„Raspisan je i tender koji se odnosi na nabavku potpuno novog nameštaja za sve vrtiće, osnovne i srednje škole“, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je navela i da su raspisali tender za nabavku novih vozila za prevoz djece u ruralnim područjima.

Direktor Direktorata za putnu infrastrukturu Miroslav Mešić kazao je da je današnja posjeta opštini Berane primjer dobre prakse Vlade i jedinica lokalnih samouprava.

On je rekao da opština Berane i Ministarstvo imaju dobru saradnju, a da je rezultat te saradnje realizacija dobrih infrastrukturnih projekata na teritoriji opštine.

