Kadeti poraženi od Bugarske

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore nije uspjepa da se plasira u finale memorijalnog turnira “Miljan Miljanić” u Staroj Pazovi.

Crnogorski kadeti poraženi su u polufinalnom meču od Bugarske 2:0.

Crna Gora je bila bolji rival i imala mnogo šansi, ali nije uspjela da ih realizuje.

Mark Đokaj je pogodio stativu, do gola je u dva navrata mogao Andrija Vukoje i Viktor Lesjak, a okvir gola je pogodio i Alan Kastrat.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da su njegovi izabranici trebalo rezultatski da prođu mnogo bolje.

“Nijesmo bili u mogućnosti da držimo visok ritam igre tokom cijele utakmica, a u periodima kada nijesmo bili na visokom nivou, primili smo golove. Ono što me više brine je da smo posljednjih nekoliko utakmica odigrali na granicama svojih mogućnosti zbog velikog broja mečeva, pa je umor prisutan”, rekao je Kavaja.

On je kazao da je crnogorska selekcija odigrala i bez četiri povrijeđena igrača.

Bugarska je do pobjede došla golovima Maksima Minkova u 56. i Emanuila Njagolova u 81. minutu.

Crna Gora će u četvrtak, u 14 sati, igrati protiv Sjeverne Makedonije, koja je poražena od Srbije.

