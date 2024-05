Krunić objavio spisak za Srebru ligu

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske seniorske odbojkaške reprezentacije Crne Gore, Milorad Krunić, odredio je konačni spisak igračica koje će nastupiti prvom turniru CEV Srebrne lige.

Mečevi prvog turnira biće odigrani od 17. do 19. maja u dvorani Verde kompleks.

Na spisku Krunića je 14 seniorki.

Turnir će preskočiti Katarina Budrak, koja je zbog radne vize morala da se vrati u Francusku, a u sastavu neće biti ni mladih odbojkašica Viktorije Čoković i Ksenije Krunić.

Nastupić tehničari – Marija Šušić (Buta Baku, Azerbejdžan), Viktoria Đukić (Budućnost Volley);

Primači servisa i korektori – Danijela Džaković (Maćerata, Italija), Nevena Vukčević (Lugoš, Rumunija), Lara Jovović (Herceg Novi), Simona Petranović (Ub, Srbija), Darja Popović (Budućnost Volley) i Kristina Božović (Luka Bar);

Srednji blokeri – Mina Dragović (Jedinstvo Stara Pazova, Srbija), Saška Đurović (Crvena zvezda, Srbija), Teodora Rakočević (Banja Luka, Bosna i Hercegovina) i Lana Rakočević (Budućnost Volley);

Libera – Melisa Cenović (Herceg Novi) i Gordana Madžgalj (Jedinstvo).

Crna Gora novu sezonu Srebrne lige počeće u petak (18.00) duelom sa reprezentacijom Farskih Ostrva, a nakon dana pauze očekuje je susret sa Gruzijom u istom terminu.

Gostujuće selekcije u dvorani Verde kompleks međusobni duel odigraće u subotu.

Crnogorske odbojkašice, nakon podgorićkog turnira, putuju u Portugal, na kojem će gostovati sa Islandom od 24. do 26. maja.

Domaćin trećg turira trebalo je da bude Bosa i Hercegovina, od 31. maja do 2. juna, ali nakon odustajanja domaćina sve utakmice sa njom računaće se službenim rezultatom u korist protivnika.

Crnogorska selekcija četvrtog vikenda biće slobodna, kao i Portugal, Mađarska, Letonija, Gruzija, Island i Luksemburg.

Najbolje dvije reprezentacije, nakon četiri odigrana turnira, igraće dvomeč finala, 13, odnosno 16. juna.

U stručnom štabu selektora Milorada Krunića biće pomoćni treneri Srđan Crnojački i Luka Bogojević, statističar Milan Simojlović, kondicioni trener Vladimir Ognjanović i fizioterapeut Nikola Vojinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agenencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS