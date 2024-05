PES: Ko nas ne vidi kao saveznike, može da sruši Vladu sa DPS-om

Podgorica, (MINA) – Partije koje u građanskom Pokretu Evropa sad (PES) ne vide saveznika za izgradnju ljepše Crne Gore, imaju mogućnost da sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) sruše Vladu, saopštili su iz PES-a.

Oni su rekli da se kao građanska partija koju sačivanjaju sve etničke i vjerske zajednice iz Crne Gore, veoma principijelno i sa pijetetom odnose prema svim žrtvama vođenih ratova.

„Poštujemo sve rezolucije o genocidu usvojene u Skupštini i presude međunarodnih sudova koje su osnovale Ujedinjene nacije“, kaže se u saopštenju.

PES je rekao da će podržati i ubuduće sve rezolucije koje iskazuju poštovanje prema nevino stradalim žrtvama, nezavisno kojoj naciji ili religiji pripadaju.

„Zbog prošlosti za koju nijesmo odgovorni, nećemo dovoditi u pitanje našu evropsku budućnost“, poručuje se u saopštenju.

To, kako su naveli iz PES-a, znači da ne prihvataju bilo čiju propagandu na osnovu čega se narodi etiketiraju kao genocidni, što, kako se dodaje, služi kao osnov za podrivanje zajedničke budućnosti.

„One političke partije koje u građanskom PES-u ne vide saveznika za izgradnju ljepše perspektive naše zemlje, imaju mogućnost da sa DPS-om sruše Vladu i vrate nas na stare teme, koje su potjerale u inostranstvo na desetine hiljada građana Crne Gore“, zaključuje se u saopštenju.

