Bez pobjednika u duelu Crne Gore i Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Duel mlađih omladinskih fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Sjeverne Makedonije u Podgorici završen je bez pobjednika 1:1.

Gosti su, iz praktično jedinog ozbiljnijeg napada, poveli golom Hisara Alija u 11. minutu.

Crnogorski fudbaleri su u prvom poluvremenu mogli do izjednačenje u nekoliko navrata – nakon dobrog prodora Vuka Vlahovića, Jagoš Roganović je pogodio prečku, dok je Matija Nikčević u dva navrata bio neprecizan iako je bio sam ispred makedonskog golmana.

Izjednačio je u 53. minutu Lazar Martinović iz slobodnog udarca.

U samom finišu Omar Krajina je pogodio stativu poslije gužve u petercu gostiju, a Luka Kruščić šutirao preko gola iz povoljne pozicije.

Blizu pogotka za preokret bili su Martinović i Kruščić, ali se rezultat nije mijenjao.

Selektor Goran Perišić kazao je da je to bila prva utakmica sa novom generacijom i da je izuzetno zadovoljan odnosom većine igrača.

“Kako je vrijeme odmicalo, igrali smo sve bolje, bili agresivni, a jedina zamjerka je što smo promašili nekoliko izglednih šansi. Vjerujem da ćemo i u drugoj utakmici, u kojoj će šansu dobiti svi igrači koji danas nijesu nastupili, biti na ovom nivou i da ćemo odigrati još jedan dobar meč”, rekao je Perišić.

Drugi duel Crna Gora i Sjeverna Makedonija odigraće u četvrtak, u 11 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS