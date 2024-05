Roko Tolić novi izvršni direktor ACG-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG) je Roko Tolić, odlučio je Odbor direktora na danas održanoj sjednici.

„Čvrsto smo uvjereni da će Roko Tolić znanjem, iskustvom i energičnom vizijom opravdati naše povjerenje i ispuniti očekivanja države i najšire javnosti“, poručili su iz Odbora direktora ACG, nakon međunarodnog konkursa i intervjua sa devet kandidata.

Nakon što je od 2000. do 2001. godine radio kao zamjenik gradonačelnika Dubrovnika, Tolić je karijeru u avijaciji gradio u Zračnoj luci Dubrovnik gdje je od 2001. godine do danas obavljao više funkcija.

„U periodu od 2001. do 2009. godine bio je direktor zajedničkih poslova, a od 2009. do 2018. je bio na poziciji glavnog direktora. U tom periodu, kako se navodi u njegovoj biografiji, bio je zadužen, između ostalog, za sprovođenje EU projekta razvoja i obnove aerodroma u Dubrovniku, a prethodno i za uspostavljanje sistema bezbjednosti“, navodi se u saopštenju.

Tolić od 2018. godine do danas je bio angažovan na poziciji direktora sektora trgovine.

„Od 2009. godine je član borda Međunarodnog udruženja izvršnih direktora aerodroma (IAAE), a od 2011. je i član komiteta za bezbjednost u Međunarodnom savjetu aerodroma (ACI)“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno je i ovlašćeni auditor za zaštitu vazdušnog saobraćaja u Međunarodnom udruženju civilnog vazduhoplovstva (ICAO).

Po struci je diplomirani ekonomista.

