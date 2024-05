Budućnost slavila protiv Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u POdgorici nikšićku Sutjesku 84:77, u prvoj utakmici polufinala plej-ofa crnogorske košarkaške lige.

Najzaskužniji za startni trijumf podgoričkog tima bio je Jogi Ferel sa 27 poena.

Istakli su se i sa po 13 poena Petar Popović, Nikola Tanasković i Kenan Kamenjaš, koji je imao i 12 skokova.

U ekipi Sutjeske najbolji je bio Radosav Spasojević sa 18, Nikola Kočović je dodao 13, Miloš Jović 11, a poen manje Stefan Mitrović.

Novi duel Sutjeske i Budućnosti biće odigran u četvrtak u Nikšiću.

U drugom polufinalnom duelu SC Derbi je ranije poveo protiv Teoda.

