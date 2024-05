Varhelji u Crnoj Gori naredna dva dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji boraviće u Crnoj Gori naredna dva dana.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, tokom posjete, Varhelji će imati bilateralni sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem, kako bi razgovarali o prioritetnim reformama za ispunjavanje privremenih mjerila u okviru poglavlja o vladavini prava.

“Komesar će takođe posjetiti projekte finansirane od strane EU, poput transformatorske podstanice Lastva i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Tivat/Kotor”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će u Kotoru, Varhelji učestvovati na trećem regionalnom samitu o Planu rasta za Zapadni Balkan, koji organizuje Spajić.

“Okupljajući sve lidere Zapadnog Balkana, samit u Kotoru će dalje operacionalizovati Plan rasta za Zapadni Balkan”, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da je na samitu u Tirani dogovorena saradnja na jedinstvenom evropskom platnom prostoru, zelenim koridorima/saradnji carina, WiFi4WBs i evropskim digitalnim inovacionim centrima.

“U Kotoru biti identifikovane tri dodatne akcije zasnovane na Planu rasta Komisije: sporazumi o ocjeni usaglašenosti i prihvatanju, sigurnost snabdjevanja kritičnim lijekovima i novčanik digitalnog identiteta Evropske unije”, dodaje se u saopštenju.

Regionalni samit biće završen u petak zajedničkom konferencijom za novinare Spajića i Varheljija.

