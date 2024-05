Ženski klub: Očekujemo reviziju presude i pravednu kaznu

Podgorica, (MINA) – Ženski klub Skupštine očekuje da će doći do revizije presude u slučaju višestrukog silovanja djevojčice i da će za taj zločin biti izrečena pravedna kazna.

Apelacioni sud smanjio je kaznu sa maksimalnih 15 na osam godina zatvora B.B, koji je osuđen zbog višestrukog silovanja djevojčice.

Iz Ženskog kluba Skupštine rekli su da osuđuju odluku Apelacionog suda za zločin koji je, kako su rekli, izazvao šok i zgražavanje u zajednici.

“Odluka koja je donijeta, smanjujući kaznu sa maksimalnih 15 na osam godina zatvora, ne samo da je neprihvatljiva, već je i sramna”, smatraju u Ženskom klubu.

Oni su ocijenili da poruka koja se šalje žrtvama i društvu u cjelini, umanjuje ozbiljnost takvih gnusnih zločina i potkopava povjerenje u pravosudni sistem.

“Stoga, pozivamo nadležne organe da hitno preispitaju sve okolnosti ovog slučaja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da javnost, a posebno žrtva imaju pravo na potpun uvid u način, okolnosti i razloge donošenja, takve, “po našem mišljenju skandalozne odluke”.

“Ženski klub očekuje da će u daljem postupku doći do revizije pomenute presude i da će za ovaj gnusni zločin biti izrečena pravedna kazna”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, svi zajedno, kao i institucije sistema, moraju stati u zaštitu najranjivijih u društvu i osigurati da počinioci ovakvih strašnih zlodjela adekvatno odgovaraju i budu najstrože kažnjeni.

