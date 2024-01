Snažna podrška Irske ubrzanju integracije Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA) – Irska će u dogledno vrijeme otvoriti rezidentnu ambasadu u Crnoj Gori, što će dati dodatan impuls snaženju međudržavnih odnosa, najavio je irski premijer Leo Varadkar.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović bio je domaćin radnog doručka za Varadkara, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, Varadkar je kazao da cijeni započete reforme koje Crna Gora sprovodi i istakao je snažnu podršku Irske integracionom procesu.

“Crna Gora je lider u procesu evropskih integracija i, shodno principu punopravnog članstva po zaslugama, zalažemo se da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije (EU)”, rekao je Varadkar.

On je najavio da će Irska u dogledno vrijeme otvoriti rezidentnu ambasadu u Crnoj Gori, što će dati dodatan impuls snaženju međudržavnih odnosa.

„Istakao je zainteresovanost Irske za dinamičniju investicionu aktivnost u našoj zemlji, kao i važnost bolje povezanosti Irske i Crne Gore sa ciljem snaženja turizma u obje zemlje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović Varadkara upoznao sa rezultatima koji su ostvareni u prethodnom periodu u cilju ubrzanja evropskog integracionog procesa Crne Gore.

On je zahvalio na kontinuiranoj političkoj podršci Irske evropskom putu Crne Gore.

Milatović je dodao da Crna Gora treba da bude prva sledeća članica EU, jer bi se na taj način poslao pozitivan signal ostalim zemljama kandidatima da se reforme isplate.

On je kazao da Crna Gora ima konstruktivan pristup u očuvanju dobrosusjedskih odnosa i unapređenja regionalne saradnje i da vanjsku politiku u potpunosti usklađuje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije.

„Milatović je sagovornika upoznao da je Crna Gora istakla kandidaturu za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za period 2026-2027. i naglasio značaj podrške Irske u tom procesu“, navodi se u saopštenju.

Milatovič je poručio da je, pored političkog dijaloga, za Crnu Goru važno da razvija sveukupnu saradnju sa Irskom kao državom članicom EU.

On je Varadkaru čestitao važan jubilej – 50 godina članstva Irske u EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS