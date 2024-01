Sjutra glasanje o izboru VDT-a

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta sjutra će glasati o izboru vrhovnog državnog tužioca (VDT), a kandidati za tu funkciju su Maja Jovanović, Suzana Mugoša i Milorad Marković.

Jovanović nije izabrana za VDT-a u prvom krugu glasanja 21. decembra, u kojem je za izbor bila potrebna dvotrećinska podrška poslanika.

U drugom krugu glasanju za izbor VDT-a potrebna je tropetinska većina od 49 poslanika.

Jovanović je, na saslušanju na Odboru za politički sistem, pravosuđu i upravu, 7. decembra, kazala da je u svom poslu uvijek postupala držeći se najviših standarda profesije, štiteći javni interes i tražeći pravdu za žrtve i oštećene.

Kako je poručila, tim istim principima rukovodiće se i ako bude izabrana za VDT-a.

Jovanović je rekla da je odluku da se prijavi na javni poziv za VDT-a u punom mandatu donijela, jer smatra da ima volju, snagu, znanje i odlučnost da nastavi sa reformama koje su započete.

Ona smatra da bi sa pozicije VDT-a u punom mandatu doprinijela ostvarenju konkretnih i vidljivih rezultata.

“Ukoliko mi svojim glasovima u parlamentu pružite podršku, ja sam spremna da to u praksi i pokažem”, kazala je Jovanović.

Ona je rekla da to, međutim, ne znači da će odluke donositi u skladu sa očekivanjama poslanika, ili bilo čijim političkim potrebama.

“Ukoliko takvog VDT želite, ja vam sad poručujem – nemojte glasati za mene”, navela je Jovanović.

Mugoša je, na saslušanju pred Odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu održanom 17. januara, ocijenila da ključnu ulogu u izboru VDT-a ima politika.

Ona je rekla da bi VDT-a trebalo da biraju ljudi iz struke.

Mugoša je kazala da je cijelo vrijeme radila objektivno i nepristrasno, isključivo rukovodeći se onim što je u spisima predmeta.

„Ako se pogleda struktura optuženih tokom moje karijere, više se nego jasno može zaključiti i vidjeti da nikakve selektivnosti nije bilo u mom postupanju, jer su bili optuženi i iz različitih kriminalnih struktura i organizacija, kao i društveno-političkih struktura“, dodala je Mugoša.

Marković je, na salušanju pred Odborom 17. januara, kazao da je spreman da preispita postupanje tužilačke organizacije u bilo kom predmetu za koji postoje interesovanje javnosti i bilo kakve indicije.

On je poručio da će procesuiranje svih ratnih zločina biti njegovo lično, ali i strateško opredjeljenje Državnog tužilaštva, ukoliko bude izabran za VDT-a.

Marković je rekao da će kao VDT insistirati na primjeni zakonskih odredbi kojim se garantuje nezavisnost svakog pojedinog državnog tužioca, isključujući svaku mogućnost konflikta interesa, ili neprimjerenog uticaja.

Portparolka Evropske komisije (EK) Ana Pisonero ranije je poručila da je imenovanje VDT-a vitalno značajno za vladavinu prava u Crnoj Gori.

Ona je, uoči glasanja o VDT-u, rekla da u EK očekuju da crnogorski politički akteri iskoriste trenutni zamah proširenja Evropske unije.

“I da pozovu sve poslanike da pokažu konstruktivan pristup imenovanju VDT-a bez daljeg odlaganja”, navela je Pisonero.

Državno tužilaštvo je posljednje četiri godine u VD mandatu.

