Sistemski riješiti problem nelegalnih taksista ispred zgrade Aerodroma

Podgorica, (MINA) – Aerodromi Crne Gore (ACG) pozvali su nadležne institucije da doprinesu sistemskom rješavanju problema protivpravnog prisustva i boravka taksista koji nemaju pravni osnov za pružanje usluga ispred terminalne zgrade Aerodroma Podgorica.

Iz ACG su kazali da su prinuđeni da se ponovo obrate nadležnima kako bi se se nakon višegodišnjih bezuspješnih napora sistemski riješio taj problem.

Kako su naveli, taksisti koji nemaju pravni osnov za pružanje usluga ispred terminalne zgrade podgoričkog Aerodroma “svojim neprikladnim ponašanjem narušavaju ugled države nasrtanjem na putnike, koji se na to maltretiranje učestalo i opravdano žale”.

„U cilju iznalaženja efikasnog rješenja ovog problema, ACG još jednom su pozvali Upravu policije, ali i Glavni grad, Komunalnu policiju, Komunalnu inspekciju i Opštinu Zeta da u okviru svojih nadležnosti preduzmu sve raspoložive mjere i radnje i doprinesu da se kvalitetnom saradnjom i zajedničkim snagama otklone sve ove smetnje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ispred terminalne zgrade Aerodroma Podgorica postoje 24 parking pozicije koje se nalaze na dvije fizički odvojene lokacije.

Na jednoj lokaciji je 14, a na drugoj deset parking pozicija, koje se izdaju u zakup i to na osnovu javnog poziva u skladu s propisima.

Iz ACG su naveli da je posljednji javni poziv objavljen 24. februara i da je odabrana jedina i ispravna ponuda koja je stigla i to za partiju jedan – za 14 parking pozicija.

“Sa tom firmom je zaključen ugovor o zakupu, što znači da je samo jedan taksi prevoznik ovlašćen da koristi naznačene parking pozicije”, kazali su iz kompanije.

Kako su naveli, obaveza Aerodroma Podgorica je, shodno ugovoru, da im omogući nesmetano pružanje taksi usluga.

“Međutim, u praksi se gotovo svakodnevno dešava da taksisti koji nijesu ovlašćeni, masovno uzurpiraju zakupljene parking pozicije, ali i autobusko stajalište, kompletnu saobraćajnicu i zelene površine”, rekli su iz ACG.

Oni su kazali da, osim što stvaraju gužvu i prave neprilike turistima koji stignu u Podgoricu, na taj način taksisti ugrožavaju sigurnost i bezbjednost odvijanja drumskog saobraćaja ispred aerodroma.

Kako su pojasnili iz ACG, Služba bezbjednosti Aerodroma Podgorica, bez obzira na kontinuirana upozorenja o koja se taksisti oglušuju, nema nadležnosti da ih procesuira.

“Zbog čega pozivamo sve nadležne institucije da se uključe i ulože dodatne napore kako bismo uspjeli da sistemski riješimo ovaj problem”, navodi se u saopštenju.

Iz ACG su podsjetili da je Aerodrom Podgorica ujedno i granični prelaz, što znači da je izlazak iz aerodromske zgrade ujedno i prvi susret turista sa Crnom Gorom.

“Zbog toga prepoznajemo interes najšire zajednice da prvi utisak bude primjeren i gostoljubiv”, zaklučuje se u saopštenju.

