Šćekić: Vlada ne daje prazna obećanje, već ozbiljno radi

Podgorica, (MINA) – Vlada ne daje prazna obećanja, već ozbiljno radi i realizuje velike projekte za dobrobit svih građana, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić na otvaranju rekonstruisanog Centra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Šćekić, direktorica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) Ljiljana Radulović i doktorica Sonja Nejkov ozvaničili su početak rada rekonstruisanog Centra za fizikalnu medicine i rehabilitaciju KCCG-a.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, u renoviranje i opremanje Centra uloženo je više od 250 hiljada EUR, a novac je obezbijeđen iz državnog budžeta i jedan manji iznos iz donacija.

Šćekić je kazao da je obnavljanje tog segmenta KCCG-a posebno važno ako se zna u kakvim su uslovima do sada radili zaposleni.

„Centar je do danas praktično bio na istom nivou iz davnih sedamdesetih prošlog vijeka, kada je otvoren objekat KCCG-a“, rekao je Šćekić.

On je zahvalio zaposlenima u Centru što su, uz velike napore, u takvim uslovima radili i pružali građanima potrebne zdravstvene usluge.

Šćekić je zahvalio i menadžmentu KCCG-a na realizaciji ovog i brojnih drugih infrastrukturnih i tehnoloških projekata.

„Zatekli su brojne probleme u ustanovi kojom rukovode, koje rešavaju sistematično i planski, i zahvaljujući njihovom posvećenom i požrtvovanom radu rezultati i napredak su vidljivi u svim oblastima“, kazao je Šćekić.

On je rekao da su Vlada i Ministarstvo zdravlja u proteklom periodu pokazali i dokazali da je zdravstvo oblast kojoj se posvećuje posebna pažnja, jer je očuvanje zdravlja građana najvažnije.

„Ova Vlada ne daje prazna obećanje, već kao što vidite ozbiljno radi i realizuje velike projekte za dobrobit svih naših građana“, naglasio je Šćekić i dodao da su rezultati posebno vidljivi u KCCG-u.

On je podsjetio da je prošle godine iz budžeta za nabavku medicinske opreme za KCCG opredijeljeno skoro 800 hiljada EUR, kao i da je kroz raspodjelu sredstava saračuna Nacionalnog koordinacionog tijela za tu zdravstvenu ustanovu opredijeljeno oko 655 hiljada EUR.

„Svakako najvažnije investicije, ne samo za KCCG, već za cijeli zdravstveni sistem i Crnu Goru, su izgradnja klinika za mentalno zdravlje i za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, dva objekta ukupne vrijednosti preko 16 miliona EUR, čija je izgradnja počela prošle godine“, naveo je Šćekić.

Prema njegovim riječima, izgradnjom tih klinika unaprijediće se infrastrukturni i tehničko-tehnološki kapaciteti KCCG-a, kao i zdravstvena zaštita stanovništva u tim oblastima medicine.

Šćekić je dodao da je u toku procedura za početak rekonstrukcije energetskog bloka i pomoćnih izvora napajanja KCCG-a, kao i procedura za nabavku novog skenera i formiranje Centra PET CT sa Klinikom za hematologiju.

On je kazao da je izuzetno značajan projekat na čijoj realizaciji se intenzivno radi i izgradnja novog Urgentnog bloka u okviru KCCG-a.

Šćekić je poručio da su Vlada i resorno ministarstvo nedvosmisleno pokazali posvećenost toj ustanovi, i značajnim povećanjem plata svim zaposlenima u zdravstvenom sistemu dali dodatnu motivaciju da profesionalno obavljaju svoj posao.

„Želio bih da upravo sa ovog mjesta, a nakon peticije i javnih istupa određenog broja ljekara, koji su negodovali zbog pojedinih zakonskih rešenja, još jednom ponovim da je dio menadžmenta i ljekara KCCG-a učestvovao u izradi novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti“, naveo je Šćekić.

On je dodao da su zajednički usaglasili te zakonske norme.

„Od svih vas se očekuje da na pravi način odgovorite na sve benefite koje imate i budete odgovorni prema matičnim ustanovama i svojim pacijentima, koji s pravom očekuju da ovdje dobiju pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu“, poručio je Šćekić.

On je kazao da se pacijenti najlagodnije osjećaju upravo u javnim zdravstvenim ustanovama, i da se zato ne smiju iznevjeriti njihova očekivanja.

Šćekić je istakao da se mora povratiti poljuljano povjerenje.

„Svi mi, kao nosioci javnog zdravstvenog sistema moramo podići nivo pažnje i brige prema pacijentima, smanjiti vrijeme čekanja na preglede i zaustaviti preusmjeravanje na privatne zdravstvene ustanove, jer nemaju svi novca da ih plate“, rekao je Šćekić.

Radulović je kazala da je raduje što je KCCG postao mjesto koje, kako je navela, učestalo okuplja najpohvalnijim povodima i dobrim vijestima za zdravstveni sistem.

„Rečeno – učinjeno. Ove dvije riječi najbolje i u najkraćem opisuju naše prioritete i njihovu realizaciju“, naglasila je Radulović.

Ona je navela da je Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, na veliko zadovoljstvo pacijenata i svih zaposlenih, u novom ruhu.

„U međuvremenu, moramo ostati posvećeni i centralnom objektu KCCG-a i svim pripadajućim centrima i odjeljenjima“, kazala je Radulović.

Nejkov je navela da su dugo čekali da njihove kolege dobiju kvalitetan i dostojan prostor za svakodnevni rad, a pacijenti savremen i udoban prostor za sprovodjenje fizikalne terapije i rehabilitacije.

Ona je kazala da je u Centru, koji se sastoji iz Odeljenja za ambulatnu rehabilitaciju i Odeljenja za ranu rehabilitaciju, prošle godine pruženo blizu pola milona usluga.

„Uradili smo 12 hiljada pregleda, oko tri hiljade konzilijarnih pregleda i preko 3,5 hiljada konsultativnih pregleda“, rekla je Nejkov.

Kako je kazala, sve te usluge pružilo je pet doktora specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 45 visokih fizioterapeuta, osam fizioterapeutskih tehničara, dva masera i tri medicinske sestre.

Nejkov je dodala da će se njihovom timu od 1. februara pridružiti još jedan ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ona je zahvalila svima koji su pomogli da se Centar obnovi nakon skoro pola vijeka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS