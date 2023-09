Savić: Utvrđeno da iz depoa gotovo ništa ne nedostaje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić kazao je da je utvrđeno da iz depoa tog suda, u kome se čuva dokazni materijal, gotovo ništa ne nedostaje.

On je rekao da je ispod zgrade Višeg suda do depoa prokopan tunel.

“Na dobro sakrivenom mjestu pronađen je otvor tunela, koji je morao biti pravljen duži vremenski period“, naveo je Savić na konferenciji za novinare povodom obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, prenosi Portal Vijesti.

On je dodao da je uviđaj završen, i da ne znaju šta se sve moglo desiti da taj otvor nije primijećen.

„Nama je najvažnije da smo zatvorili nešto što je predstavljalo opasnost”, istakao je Savić.

On je negirao navode pojedinih medija da je ukraden laptop korejskog “kralja kriptovaluta” Do Kvona, jer se taj laptop ni ne nalazi u depou.

“Istina je da su u prostorijama depoa Višeg suda zatečeni tragovi drugih lica. Odmah je obaviještena policija, koja je nakon izvršenog uviđaja došla do iste konstatacije“, kazao je Savić.

On je rekao da je sproveden popis, koji je trajao do ranih jutarnjih sati. „Konstatovano je da gotovo ništa ne nedostaje”, naveo je Savić.

Prema njegovim riječima, zabunu je stvorilo to što stvari nijesu bile na mjestu.

Pregledom predmeta, kako je dodao, konstatovano je da su ispreturani.

Savić je naveo da se sadržina kamera pregleda i da o tome još ne može govoriti.

On je ukazao da zgrada suda ima i 24-satno obezbjeđenje.

Savić je, na pitanje kako su za tako kratko vrijeme uspjeli da popišu imovinu i izmjere količine droge koje se čuvaju u depou, odgovorio da se tu nalazi ogroman broj fizičkih predmeta i da prvo traže da li nedostaju osjetljivi predmeti.

Detaljan pretres bi, kako je kazao, trajao mjesecima.

“Tunel je tačno otkriven pod zemljom, a istragom će se utvrditi koji je alat korišćen. Nevjerovatan je način izvršenja, kopanja tunela”, rekao je Savić, dodajući da ne vrše podzemnu kontrolu.

Savić je naglasio da već duži vrijeme ukazuju na problem bezbjednosti.

“Ne vidimo razlog zašto dokazi stoje još u depou. Međutim, još nije nađeno rješenje za to”, naveo je Savić.

On je kazao da će predložiti da se materijalni dokazi čuvaju u posebnoj prostoriji, koja će imati visok nivo bezbjednosti.

“Ne vidim potrebu da sud to opterećuje. Što se tiče moje odgovornosti, neka svi sami ocijene. Vidim da su već neki javni funkcioneri sebi dali pravo to da rade bez poznavanja činjenica”, rekao je Savić.

On je naveo da vjeruje da trenutna situacija neće osujetiti rad sudova, kao i da će sigurnost biti pojačana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS