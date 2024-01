Šaranović: Korupcija i mafijaško ponašanje neće proći

Podgorica, (MINA) – Uprava policije mora biti primjer integriteta i profesionalizma, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović dodajući da korupcija i mafijaško ponašanje neće proći.

Službenici policije u Rožajama uhapsili su danas policijskog inspektora S.S. (45) zbog sumnje da je primio mito.

Šaranović je rekao da taj slučaj oslikava njihovu odlučnost i stav u borbi protiv korupcije unutar policijskih redova.

“Poruka koju šaljemo svim službenicima Uprave policije je jasna: korupcija i mafijaško ponašanje neće proći. Neće biti tolerancije za one koji narušavaju integritet naše policijske organizacije i koji urušavaju temelje pravne države”, poručio je Šaranović.

On je kazao da događaj nije samo pitanje pojedinačne odgovornosti, “to je pitanje očuvanja integriteta institucije i povjerenja građana u policiju”.

“Kao ministar unutrašnjih poslova, stojim čvrsto na principu nulte tolerancije prema korupciji i neetičkom ponašanju. Zato ćemo nastaviti s intenzivnim aktivnostima na suzbijanju korupcije i drugih kriminalnih aktivnosti”, rekao je Šaranović.

On je kazao da Uprava policije mora biti primjer integriteta i profesionalizma.

“I nećemo dozvoliti da nekoliko pojedinaca i grupe lica naruše ugled i trud mnogih poštenih policajaca koji svakodnevno služe svojoj zemlji”, kazao je Šaranović.

On je rekao da je njihova misija izgradnja i stabilnije i sigurnije društvo za sve građane Crne Gore.

“Ovo uhapšenje je samo jedan korak na tom putu, ali bitan korak u izgradnji jače i pravednije Crne Gore”, dodao je Šaranović.

On je zahvalio svim poštenim službenicima koji svakodnevno rade na očuvanju reda i mira u zemlji i hvala Sektoru za borbu protiv kriminala na svakodnevnoj odlučnosti.

“Vaš rad i posvećenost su temelji na kojima gradimo bolje društvo”, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS