Šaranović: Borba protiv šverca daje svakodnevne rezultate

Podgorica, (MINA) – Borba protiv šverca cigareta, narkotika i drugih oblika organizovanog kriminala daje svakodnevne rezultate, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

“Borba protiv šverca cigareta, narkotika i drugih oblika organizovanog kriminala, kao jedan od apsolutnih prioriteta rada Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i cijelog sistema daje svakodnevne rezultate”, naveo je Šaranović.

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO), po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je osnivača i odgovorno lice privrednog društva “P” DOO B. Đorđija Pavićevića i još tri osobe zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, falsifikovanje službene isprave i krijumčarenje putem pomaganja.

Šaranović je rekao da se samo nekoliko dana nakon zapljene 1,6 miliona EUR vrijednih cigareta u Luci Bar i hapšenja nekoliko osoba koje se terete za šverc najmanje 2.5 tone kokaina, nastavljaju akcije pripadnika SPO po nalogu SDT.

“Te akcije su potvrda naše odlučne i bespoštedne borbe protiv kriminala”, kaže se u saopštenju Šaranovića.

