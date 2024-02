Saradniku u nastavi januarska neto plata skoro šest hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Saradnik u nastavi na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo Univerziteta Crne Gore (UCG) primio je u januaru platu u neto iznosu od 5,98 hiljada EUR, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

To je, prema podacima Ministarstva, koje je objavilo listu dvije hiljade najvećih zarada, najveća isplaćena iz budžeta za januar.

Redovnom profesoru na Filozofskom fakultetu je u istom periodu isplaćeno 5,37 hiljada EUR.

Iz Ministarstva finansija su pojasnili da neto zarade zaposlenih UCG, shodno aktima Univerziteta, obuhvataju dodatke na zarade po osnovu naučnih radova, recenzija, uredništva, mentorstva magistarskih i doktorskih teza.

Treće mjesto sa primanjima za januar dijele dva službenika Ministarstva unutrašnjih poslova – rukovodilac grupe i službenik za operativno-analitičke poslove i podršku, koji su primili po 4.357 EUR.

Slijede načelnik u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) kome je isplaćeno 4.305 EUR, načelnik Kliničko-bolničkog centra Berane sa zaradom od 4.207 EUR i načelnik u KCCG koji je u January primio 4.120 EUR.

Ljekar subspecijalista u Kliničko-bolničkom centru Kotor-Meljine u januaru je primio 4.110 EUR, a još jedan načelnik u KCCG 4.095 EUR.

Na desetom mjestu liste najvećih plata je zarada vrhovnog državnog tužioca kome je u januaru isplaćeno 4.040 EUR.

Prema podacima Ministarstva finansija, predsjednik Skupštine primio je u januaru zaradu od 2.597 EUR, predsjednik Crne Gore 1.932, a premijer 1.813 EUR.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da je, prema preliminarnim podacima, sa budžetske pozicije Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, izvršeno plaćanje u iznosu od oko 55 miliona EUR.

Oni su napomenuli da u tabeli nijesu uključene naknade koje primaju zaposleni u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i zaposleni u međunarodnim misijama Ministarstva odbrane.

“Navedenim pregledom nijesu obuhvaćene zarade zaposlenih u Radio Televiije Crne Gore kojem se sredstva iz budžeta Crne Gore odobravaju sa pozicije transfera”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da nemaju uvid u podatke o zaradama zaposlenih u RTCG jer oni nijesu dostavljeni tom resoru do momenta objavljivanja pregleda najvećih neto zarada isplaćenih u januaru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS