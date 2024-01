Saobraćaj na putu Nikšić – Šavnik uspostavljen za putnička vozila

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Nikšić – Šavnik uspostavljen je za putnička vozila, dok je za ostale kategorije i dalje u prekidu, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Ranije su iz AMSCG kazali da je na tom putu, na dionici Jasenovo polje – Šavnik, saobraćaj obustavljen zbog mećave za sve kategorije vozila.

Kako su naveli, na putu Mojkovac – Bijelo polje, prevoj Krstac, i Nikšić – Vilusi, zabranjen je saobraćaj kamionima sa prikolicom i šleperima.

Iz AMSCG su podsjetili da je je od 15. novembra, na putevima gdje je to naznačeno, obavezna upotreba zimskih guma za sva vozila, bez obzira na to da li postoje zimski uslovi.

