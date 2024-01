Rušenje Lamele C za sada zaustavljeno

Podgorica, (MINA) – Rušenje Lamele C, nelegalne stambene zgrade u podgkoričkom naselju Zabjelo, koje je počelo jutros, za sada je zaustavljeno, javila je Televizija Vijesti.

Stanari su reporteru Vijesti kazali da su dobili informaciju da je rušenje za sada zaustavljeno, ali da ne znaju kada će biti nastavljeno.

Policija, Hitna pomoć i vatrogasna jedinica su se povukli sa lica mjesta, a vlasnici stanova ostaće u stanu u kom su bili i nakon početka rušenja.

Pravna zastupnica vlasnika stanova, Sanja Radulović, kazala je da policija nema pravo da ih prisilno izbaci i najavila krivične prijave protiv svih koji su dozvolili današnje rušenje.

Ona je istakla i da će vlasnici stanova pristati na proces legalizacije ako do toga dođe.

“Policija i građevinska inspekcija su bez naloga ušli u privatnu svojinu trećih lica, bez ikakvog rješenja o rušenju, bez bilo kakvog pravnog osnova”, kazala je Radulović.

Ona je pozvala premijera Milojka Spajića, resornog ministra Janka Odovića, gradonačelnicu Oliveru Injac, međunarodne i nevladine organizacije da se uključe u rješavanje tog problema koji je, kako je kazala, grubo kršenje svih zakona, Ustava Crne Gore i međunarodnih propisa i konvencija.

