Rezultati potvrđuju odlučnost Vlade da ispuni evropsku agendu

Podgorica, (MINA) – Rezultati koje je Crna Gora ostvarila za kratko vrijeme najbolja su potvrda da je Vlada odlučna da do kraja mandata ispuni evropsku agendu i osigura da Crna Gora bude 28. članica Evropske unije (EU).

To je ocijenjeno na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji boravi u posjeti Podgorici.

Varhelji je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), kazao da imenovanja u provosuđu potvrđuju da u Crnoj Gori, nakon duže vremena, postoje konstruktivan dijalog i uspješna saradnja između Vlade i Skupštine, koja rezultatima potvrđuje jasnu opredijeljenost ka članstvu u EU.

„Raduju nas pomaci u oblasti vladavine prava. Očekujemo nove rezultate i ubrzan napredak prema članstvu u EU. Želimo da Crna Gora ponovo bude izvoznik dobrih vijesti i pozitivan primjer sa Zapadnog Balkana”, rekao je Varhelji.

On je poručio da će Evropska komisija pomoći Crnoj Gori na tom putu.

Gorčević je, kako se navodi, predstavila plan Vlade da do ljeta, kroz intenziviranje reformi, ispuni privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, što će otvoriti vrata ulasku u novu fazu pregovaračkog procesa koja podrazumijeva privremeno zatvaranje svih poglavlja.

Ona je upoznala Varheljija sa pripremom dinamičkih planova za poglavlja 23 i 24, odnosno obavezama i rokovim koji su pred Crnom Gorom, navodeći da očekuje da će novi rezultati otvoriti vrata posljednjoj fazi pristupnih pregovora.

„Vlada je odlučna da, zajedno sa druge dvije grane vlasti, u kratkom vremenskom periodu isporuči potrebne rezultate i osigura Crnoj Gori ubrzan napredak prema članstvu”, rekla je Gorčević.

Ona je dodala da je Crna Gora zahvalna EK i državama članicama na podršci.

“I odlučni smo da iskoristimo aktuelni momenat za ubrzanje pregovaračkog procesa. Cilj nam je da, do kraja mandata ove Vlade, transformišemo Crnu Goru, osiguramo vladavinu prava, uvedemo evropske standarde u svim oblastima i omogućimo našim građanima evropski kvalitet života”, kazala je Gorčević.

Na sastanku je saopšteno da je važno da sistem funkcioniše i da se poveća povjerenje u pravosuđe.

“Sagovornici su ocijenili da je pred Crnom Gorom period intenzivnih reformi i saglasili se da će sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan biti značajna podrška ispunjenju obaveza i približavanju standardima i kvalitetu života u EU”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku razgovarano i o kandidovanju velikih infrastrukturnih projekata za WBIF i drugoj fazi paketa energetske podrške.

