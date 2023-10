Rekonstruisana operaciona sala u KCCG

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) rekonstruisana je jedna od osam operacionih sala, u kojoj će hirurzi moći da obavljaju najzahtjevnije operacije iz oblasti vaskularne, plastične i rekonstruktivne hirurgije, kao i grudne i hirurgije dojke, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je, nakon obilaska rekonstruisane operacione sale, kazao da menadžment KCCG nastavlja sa unapređenjem uslova za rad zaposlenih, a samim tim i sa podizanjem nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga.

“Imajući u vidu koliko je hirurgija teška i zahtjevna medicinska grana, kao i da izvođenje hirurških zahvata zahtijeva dobro opremljenu operacionu salu, menadžment KCCG, uložio je napor i iskoristio sopstvene kapacitete da se jedna od osam operacionih sala u Operacionom bloku rekonstruiše”, rekao je Šćekić.

Kako je kazao, time su još jednom potvrdili svoju posvećenost poboljšanju zdravstvene zaštite u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u državi.

Šćekić je, kako je saopšteno iz KCCG, pohvalio racionalno raspolaganje budžetskim sredstvima rukovodstva KCCG, koje je taj projekat uspješno realizovalo angažovanjem sopstvenog kadra iz Službe za inžinjering i tehničko održavanje.

U saopštenju se navodi da je projekat, ukupne vrijednosti skoro 156 hiljada EUR, realizovan iz budžeta.

Ističe se da je rekonstrikcija i nabavka medicinske opreme, novog operacionog stola, dva i po puta manja nego što je projektom bilo predviđeno, jer su radove izvodili zaposleni Službe za inžinjering i tehničko održavanje KCCG.

Direktorica KCCG Ljiljana Radulović je zahvalila Ministarstvu zdravlja na razumijevanja za potrebe te zdravstvene ustanove, odnosno pacijenata.

“Veoma smo ponosni jer smo za kratko vrijeme realizovali, ne samo veoma važan, već i tehnički izuzetno zahtjevan projekat”, kazala je Radulović.

Ona je zahvalila osoblju i svima koji su učestvovali u rekonstrukciji operacione sale.

“Njihovu posvećenost moramo cijeniti, ne samo što je projekat u kratkom roku završen, već, a što je ujedno i najvažnije, na bezbjedan način realizovan tako da ni jednog trenutka nijesmo obustavljali opreacioni program”, naglasila je Radulović.

Kako je rekla, oni su uradili kompletnu rekonstrukciju, što uključuje sve građevinske radove.

Radulović je navela da to porazumijeva uklanjanje zida, čime je povećana kvadratura sale, izradu novih površina zida, postavljanje keramike, izradu novog plafona, vodoinstalaterske radove, kompletnu zamjenu elektro instalacije, izmještanje elemenata klimatizacije i operacione lampe, kao i adaptaciju sistema napajanja gasova na novoj lokaciji.

Medicinski direktor KCCG Zoran Terzić naglasio je da, od nekada male sale, sada imaju i prostorom i opremom operacionu salu u kojoj će hirurzi na bezbjedan način obavljati najkompleksije operativne zahvate.

“Ovom rekonstrukcijom željeli smo osigurati hirurškim timovima da zahtjevne i stresne hirurške zahvate obavljaju u najboljim uslovima”, rekao je Terzić.

On je kazao da je ponosan na još jedan uspješan projekat menadžmnta, a posebno što ćemo hirurzi od danas sa manje stresa raditi najkompleksnije operacije u sali sa najmodernijom medicinskom opremom.

“To zaslužuju i naši pacijenti i naši hirurški timovi”, rekao je Terzić.

