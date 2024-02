Raspisaće javni oglas za izbor 15 državnih tužilaca

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) raspisaće oglas za izbor 11 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore i za četiri tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, po sistemu napredovanja.

Ta odluka donijeta je na današnjoj sjednici TS-a, kojom je predsjedavao vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

Savjet je, kako je saopšteno, donio odluku o izboru tužioca u Osnovnom državnom tužilaštva (ODT) u Podgorici Denisa Zvrka za rukovodioca ODT-a u Ulcinju.

Navodi se da je na sjednici razmotreno deset pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“Ocijenjeno je da je jedna pritužba osnovana, osam neosnovano, dok je za jednu pritužbu odlučeno da se ista dostavi članovima Tužilačkog savjeta na upoznavanje i eventualno dalje postupanje”, piše u saopštenju objavljenom na sajtu Savjeta.

Kako se dodaje, jednoglasno je usvojen predlog da se, pored predstavnika TS Miloša Vuksanovića, za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu odredi i član Savjeta Stevo Muk, imajući u vidu da je imenovani predsjednik Komisije za normativnu djelatnost.

Iz TS-a je saopšteno da je jednoglasno usvojen i predlog da se za člana Upravnog odbora projekta Savjeta Evrope “Osnaživanje u pravosudnom sistemu i unapređivanje prava žrtava u Crnoj Gori”, odredi član Savjeta Miroslav Turković.

