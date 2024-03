Rakočević: Spajić neće imati integritet ako ne zatraži smjenu Šaranovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić neće imati moralni, niti politički integritet da bude na čelu Vlade, ukoliko ne zatraži smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, koji ga je optužio da krši zakon, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević.

On je na konferenciji za novinare kazao da se, nakon najave krivičnih prijava, kršenja zakona od premijera i članova Vlade i najave Demokrata da će izaći iz Vlade, tokom gostovanja Šaranovića na Televiziji Vijesti čulo da će se Upravni sud baviti tim pitanjem.

Rakočević je rekao da je svima potpuno jasno da Šaranović više nema integritet da obavlja ministarsku funkciju.

„Isto je tako jasno da ni Spajić neće imati ni moralni, ni politički integritet da bude na čelu Vlade, ukoliko ne zatraži smjenu Šaranovića, koji ga je optužio da krši zakon i sprovodi bezakonje u Crnoj Gori“, naveo je Rakočević.

Prema njegovim riječima, Spajić će, ukoliko ne zatraži smjenu Šaranovića, poslati jasnu poruku da krši zakon.

„“Imam namjeru da nastavim kršiti zakon“ – To je poruka koja se šalje građanima Crne Gore, da vlada bezakonje i da svako može da radi šta god hoće“, dodao je Rakočević.

To, kako je istakao, nije održivo rješenje za Crnu Goru.

„Jedini način da se izađe iz političke nestabilnosti koja dalje uzrokuje, kao što ste vidjeli, i pad stranih direktnih investicija, ekonomije, kao i podrške za NATO članstvo, je da se vrati mandat građanima, a zatim Crna Gora osposobi da se kreće putem evropske integracije i svog nacionalnog interesa“, poručio je Rakočević.

Prema njegovim riječima, Skupština Crne Gore danas je “zaključana” institucija, iz razloga što parlamentarna većina nema institucionalni kapacitet da sprovodi vladavinu prava.

Rakočević je kazao da nijedna od četiri kontrolne inicijative opozicije nije naišla na “zeleno svjetlo” parlamentarne većine da se o tim temama raspravlja.

„Zbog čega? Postoji samo jedan razlog – potreba je da se opoziciji „zapuše usta“, a medijima i građanima zatvore i oči i uši“, naveo je Rakočević.

To je, kako je rekao, neodrživo stanje u Crnoj Gori.

„A sve sa ciljem da se ne govori ni u plenumu, ni u radnim tijelima Skupštine o sramoti koju parlamentarna većina i Vlada priređuju građanima“, dodao je Rakočević.

Na pitanje da li je njihova teza da se ulazi u novi politički zastoj, on je ponovio da je potpuno jasno da parlament ne funkcioniše i da je zaključan.

„Naša teza je potpuno jasna i vidljiva je svakom građaninu. Postoji politička nestabilnost i kriza u Crnoj Gori i kako god se ovo razriješilo, a nemamo dilemu da će fotelje biti bitnije i od moralnog integriteta i interesa građana, ova politička nestabilnost u nekom trenutku rezultiraće vanrednim parlamentarnim izborima“, naveo je Rakočević.

Međutim, kako je kazao, što se prije to desi, to će za građane i državu biti bolje, jer će se konačno uspostaviti normalna politčka nomenklatura i ostvarivati svi ključni prioriteti države.

Na pitanje da li su formalno zatražili kontrolno saslušanje Šaranovića i Spajića, Rakočević je odgovorio potvrdno.

„Uputili smo inicijativu za kontrolno saslušanje, a danas će se na Odboru za bezbjednost i odbranu raspravljati i vidjećemo da li će većina imati političke i demokratske zrelosti da prihvati to saslušanje“, naveo je Rakočević.

On je dodao da se odgovor sam nameće.

„Neće, jer bi to bio prvi put da prihvate kontrolno saslušanje inicirano od opozicije na važnu temu“, kazao je Rakočević.

Upitan da li će učestvovati u radu parlamenta, on je rekao da hoće kada se nastavi sa radom.

„Kada je riječ o tome da li je zaključana Skupština, vidjeli ste flagrantno kršenje Poslovnika na način što je prekinut rad sjednice parlamentna bez obrazloženja kada će se nastaviti“, kazao je Rakočević.

On je dodao da to, u skladu sa Poslovnikom i parlamentarnom praksom, ne postoji.

Odgođene su, kako je rekao Rakočević, i neke sjednice radnih tijela.

On je kazao da, iako su od predsjednika Skupštine Andrije Mandića čuli kada će biti nastavljena sjednica parlamenta, postoje procedure u Skupštini kako se određene stvari obavljaju.

„Nas je Skupština obavijestila da se prekida plenum, ali nije kad će biti nastavljen, dobili smo medijsku objavu, ali ne i institucionalni odgovor o nastavku“, dodao je Rakočević.

Upitan šta ako danas ne prođe inicijativa za kontrolno saslušanje, on je kazao da imaju konkretan plan.

„Tu smo da sarađujemo, bez obzira na bezakonje, na svim pitanjima koja se tiču evropskog puta Crne Gore“, rekao je Rakočević.

On je kazao da će njihov odgovor biti institucionalni, ali i vaninstitucionalni u trenutku kada procijene „da je kap prelila čašu“.

„Vjerujemo da ćemo uraditi sve, u skladu sa zakonom i demokratskim principima, da pomognemo državi i građanima da izađu iz ovog brloga u kojem se nalazimo zbog neodgovornosti parlamentarne većine“, zaključio je Rakočević.

